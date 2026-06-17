Tóm tắt thị trường: Tâm lý thị trường hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn, tâm điểm tập trung vào Fed

📈 Thị trường chứng khoán Phiên giao dịch hôm qua trên Phố Wall, dù mở cửa tích cực, đã kết thúc với một nhịp điều chỉnh nhẹ, khi chỉ số S&P 500 giảm 0,6%, trong khi Nasdaq 100 mất gần 1,2%.

Chỉ có Dow Jones là chỉ số lớn duy nhất kết thúc phiên trong sắc xanh, tăng 0,6%.

Sự lạc quan ban đầu của nhà đầu tư liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết dần suy yếu.

Thông tin về tình hình tài chính của OpenAI xuất hiện trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán sau khi đã nộp hồ sơ IPO bảo mật; theo truyền thông, thương vụ IPO có thể diễn ra ngay trong tháng 9/2026, với mức định giá tiềm năng lên tới 1 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu SpaceX tăng gần 5% trong phiên hôm qua, vượt mốc 200 USD/cổ phiếu.

Phiên giao dịch hôm nay tại châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều, với Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng, trong khi Hang Seng của Trung Quốc điều chỉnh nhẹ. 🧠 OpenAI OpenAI đã chi 3,7 tỷ USD trong quý I/2026, trong khi doanh thu đạt 5,7 tỷ USD (theo các tài liệu gửi cổ đông và được The Information công bố).

Quy mô chi tiêu cho thấy mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh, công ty vẫn đang gánh chi phí khổng lồ cho việc phát triển các mô hình AI, mở rộng hạ tầng điện toán và duy trì các dịch vụ như ChatGPT. 🏛️ Macroeconomics and Monetary Policy Sự chú ý của thị trường hiện đang tập trung vào quyết định lãi suất của Fed trong ngày hôm nay, sự kiện được xem là quan trọng nhất của phiên giao dịch.

Cần lưu ý rằng đây sẽ là cuộc họp FOMC đầu tiên do Kevin Warsh chủ trì.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh bắt đầu nhiệm kỳ trong một môi trường kinh tế đầy thách thức, với lạm phát dai dẳng, triển vọng tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất định và biến động cao trên thị trường tài chính.

Những quyết định chính sách tiền tệ đầu tiên của Kevin Warsh sẽ được giới đầu tư theo dõi rất sát sao và có thể ảnh hưởng đáng kể đến đánh giá về toàn bộ nhiệm kỳ của ông. 🌍 Địa chính trị (Mỹ – Iran) Donald Trump cho biết ông tin tưởng vào thành công của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh điều kiện cốt lõi vẫn là Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Trump, bản ghi nhớ mà hai bên đã ký đã xác định rõ mục tiêu này, và các cuộc đàm phán hiện đang bước sang giai đoạn tiếp theo nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vài tuần tới.

Trump cũng cho biết Iran mong muốn nhanh chóng hoàn tất các cuộc đàm phán và khôi phục quan hệ kinh tế bình thường.

Theo đánh giá của ông, những nội dung chính của thỏa thuận đã được thống nhất, các vòng đàm phán tiếp theo sẽ tập trung vào việc hoàn thiện chi tiết, và giai đoạn hai có thể sẽ dễ dàng hơn giai đoạn đầu. Trung Quốc Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt nhằm tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng.

Bắc Kinh cũng cam kết đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kiểm soát nợ của chính quyền địa phương và ổn định thị trường bất động sản.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Pan Gongsheng, nhận định rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng trước đây không còn khả thi và cũng không còn phù hợp, qua đó phát tín hiệu về một giai đoạn mở rộng tín dụng thận trọng hơn trong các quý tới.

Đồng thời, PBOC đang chuẩn bị thêm các biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ thông qua việc phát triển thị trường ngoại hối và trái phiếu ở nước ngoài. 🛢️ Hàng hóa Đà giảm của giá dầu tiếp tục mạnh hơn sau khi xuất hiện thông tin rằng theo khuôn khổ của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, Tehran có thể gần như ngay lập tức nối lại hoạt động xuất khẩu dầu hợp pháp.

Thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu có thể gia tăng và hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz sẽ dần trở lại bình thường.

Nhà đầu tư bắt đầu phản ánh kỳ vọng về nguồn cung dầu dồi dào hơn trên thị trường toàn cầu, gây áp lực giảm lên giá Brent và WTI.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng quá trình bình thường hóa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn do các rào cản về logistics và các vấn đề an ninh.

Thị trường kim loại quý cũng ghi nhận diễn biến trái chiều.

Giá vàng duy trì ổn định quanh 4.350 USD/ounce.

Giá bạc tăng nhẹ và vẫn duy trì trên 70 USD/ounce.

Dầu Brent hiện đang giao dịch dưới 80 USD/thùng. 🪙 Tiền điện tử Thị trường tiền điện tử hôm nay cũng đang cho thấy diễn biến trái chiều.

Bitcoin giảm nhẹ và vẫn giao dịch dưới 66.000 USD.

Ethereum tăng khoảng 1,8% và đang kiểm định mốc 1.800 USD.

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