Tóm tắt thị trường: Thị trường ảm đạm trong ngày nghỉ lễ Phục Sinh

Bối cảnh thị trường:
Chúng ta bắt đầu phiên giao dịch cuối cùng trong tuần trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh dài ngày.
Vì lý do này, giao dịch trên hầu hết các thị trường hôm nay sẽ hầu như tạm dừng. Tình hình tương tự sẽ xảy ra vào thứ Hai, ngoại trừ thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, sự biến động trong phiên hôm nay có thể gặp trở ngại vào lúc 14:30, khi dữ liệu NFP tháng 3 của nền kinh tế Mỹ được công bố.
Tin tức từ khắp thế giới và thị trường:
Trung Quốc: Chỉ số Caixin Services PMI tháng 3 ở mức 52,1, giảm đáng kể so với 56,7 của tháng 2 - mức cao nhất 33 tháng. Ngành dịch vụ vẫn ở vùng mở rộng trong hơn ba năm, nhưng tăng trưởng đang chậm lại - đơn đặt hàng xuất khẩu quay trở lại trạng thái co lại, việc làm giảm tháng thứ hai liên tiếp, và các công ty đang giảm giá do sức mạnh định giá yếu. Chỉ số PMI tổng hợp cũng chậm lại, nhưng vẫn trên ngưỡng 50 điểm.
Nhật Bản: Chỉ số Services PMI (S&P Global) tháng 3 ở mức 53,4, giảm nhẹ so với 53,8 của tháng 2 - mức cao nhất 21 tháng. Ngành dịch vụ duy trì tăng trưởng trong tháng thứ 12 liên tiếp, nhưng động lực đang giảm - tăng trưởng đơn hàng mới chậm nhất trong ba tháng, chi phí năng lượng tăng mạnh do xung đột Trung Đông. Dấu hiệu đáng lo nhất là niềm tin doanh nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch.
Căng thẳng Iran – Mỹ: Trump một lần nữa đe dọa Iran, cam kết phá hủy cầu và nhà máy điện nếu Tehran không tuân thủ các điều khoản ngừng bắn, bao gồm việc mở ngay Eo biển Hormuz. Iran đáp trả với lời hứa “tấn công tàn khốc” vào mục tiêu Mỹ. Sự leo thang của xung đột - đã diễn ra hơn một tháng với sự tham gia của Mỹ và Israel - đặt ra lo ngại pháp lý nghiêm trọng, vì việc phá hủy có chủ ý cơ sở hạ tầng dân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.
Theo TASS, Iran đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán với châu Âu và châu Á về Eo biển Hormuz và thương mại dầu mỏ, loại trừ Mỹ và Israel.
Iran tuyên bố hệ thống phòng không IRGC đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-35 của Mỹ trên trung Iran.
Như đã nhắc, Iran hôm qua thông báo đang làm việc với Oman để soạn thảo nghị định thư quản lý giao thông tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, phần nào làm dịu thị trường châu Á và đẩy hầu hết các chỉ số tăng.
Giá dầu đạt mức cao nhiều năm: Giá dầu tăng mạnh vào thứ Năm: WTI nhảy 12% lên 112,06 USD/thùng, Brent tăng 8% lên 109,24 USD/thùng.
Thị trường châu Á: Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay tăng tốt nhất, với mức tăng lần lượt 1,25% và 2,77%.
Thị trường Forex: Đồng franc Thụy Sĩ, bảng Anh và USD tăng mạnh nhất; đồng AUD, NZD và EUR giảm mạnh nhất.
Nguồn: xStation
