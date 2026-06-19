Tóm tắt thị trường: Thị trường Châu Á điều chỉnh khi hoài nghi thỏa thuận hòa bình, Nhật Bản có thể can thiệp đồng Yên

Chứng khoán Mỹ & Tâm lý thị trường

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hạ nhiệt khi sự lạc quan địa chính trị suy yếu: Hợp đồng tương lai Phố Wall đang điều chỉnh, xóa bớt một phần mức tăng mạnh của ngày hôm qua. Tâm lý né tránh rủi ro gia tăng sau khi truyền thông Iran cho biết Tehran yêu cầu việc thực thi Biên bản Ghi nhớ (MoU) vừa ký phải được xác minh trước khi tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao. Căng thẳng này càng được nhấn mạnh khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bất ngờ hủy chuyến công du ngoại giao dự kiến tới Thụy Sĩ.

Cổ phiếu công nghệ và vốn hóa nhỏ dẫn đầu đà giảm đầu phiên: Hợp đồng tương lai nhóm công nghệ chịu áp lực lớn nhất, với Nasdaq 100 dẫn đầu đà giảm (US100: -1,0%). Nhóm vốn hóa nhỏ cũng chịu sức ép khi Russell 2000 giảm (US2000: -0,9%), tiếp theo là S&P 500 (US500: -0,7%) và Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45%). Trong khi đó, thị trường châu Âu vẫn duy trì tâm lý thận trọng, với hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 (EU50) hiện giao dịch gần như đi ngang

🌏 Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Chứng khoán châu Á điều chỉnh từ mức cao kỷ lục khi đàm phán hòa bình gặp trở ngại: Các chỉ số chứng khoán châu Á đảo chiều giảm trong phiên thứ Sáu khi sự hưng phấn ban đầu về bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý hoài nghi. Thanh khoản giao dịch trong khu vực ở mức thấp do thị trường Trung Quốc và Hồng Kông nghỉ lễ. Dù ban đầu các chỉ số hưởng lợi từ đà tăng mạnh của Phố Wall qua đêm, đưa thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản lên các mức đỉnh lịch sử trong ngày, nhưng lực chốt lời mạnh xuất hiện ngay khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ bắt đầu giảm trong phiên giao dịch châu Á.

KOSPI đảo chiều sau khi lập đỉnh lịch sử do chốt lời cổ phiếu công nghệ: Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc biến động mạnh, từng chạm mức cao kỷ lục 9.385,59 điểm trước khi đảo chiều và đóng cửa giảm 0,6%. Các doanh nghiệp bán dẫn lớn chịu áp lực mạnh nhất; Samsung Electronics giảm gần 2,0%, trong khi SK Hynix rút lui đáng kể khỏi mức đỉnh trong phiên nhưng vẫn kết thúc tăng 2,0%. Trong khi đó, Hyundai Motor giảm 1,0% sau khi truyền thông trong nước đưa tin công ty có kế hoạch mua lại 9,65% cổ phần còn lại tại Boston Dynamics từ SoftBank.

Nikkei hạ nhiệt khi hợp đồng tương lai lao dốc: Chỉ số Nikkei 225 thu hẹp mạnh đà tăng buổi sáng, với hợp đồng tương lai (JP225) hiện giảm 1,3% do tâm lý toàn cầu xấu đi.

ASX 200 giảm do áp lực từ nhóm khai khoáng: Hợp đồng tương lai ASX 200 của Úc (AU200.cash) giảm 0,5%, chủ yếu do BHP Group bị bán mạnh sau khi tập đoàn khai khoáng này cảnh báo chi phí vượt dự toán đáng kể tại dự án kali Jansen ở Canada. Tại các thị trường khác trong khu vực, chỉ số Singapore (SG20.cash) giảm 0,8%, trong khi Nifty 50 của Ấn Độ mất 0,8%.

🌍 Kinh tế & Chính trị

Lạm phát Nhật Bản vẫn dưới mục tiêu nhờ các chương trình trợ cấp của chính phủ: Lạm phát CPI toàn phần của Nhật Bản tăng lên 1,5% YoY trong tháng 5 (kỳ vọng 1,4%), trong khi lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) giữ nguyên ở mức 1,4% YoY, thấp hơn mục tiêu 2,0% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số lõi-lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng) giảm xuống 1,8% YoY, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Mức lạm phát thấp này chủ yếu mang tính kỹ thuật, do chương trình trợ giá nhiên liệu mạnh tay của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến giá xăng giảm 7% YoY.

Áp lực lạm phát cơ bản vẫn duy trì kỳ vọng tăng lãi suất: BoJ cho rằng các số liệu lạm phát thấp chỉ mang tính tạm thời. Áp lực lạm phát cơ bản đang gia tăng nhanh chóng nhờ chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh từ tháng 3, làn sóng tăng giá thực phẩm dự kiến trong tháng 6 và đồng yên suy yếu kéo chi phí nhập khẩu đi lên. Vì vậy, thị trường tiền tệ vẫn kỳ vọng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm, sau quyết định nâng lãi suất chuẩn lên 1,00% hồi đầu tuần.

JD Vance hoãn chuyến đi Thụy Sĩ khi giao tranh tại Lebanon gây sức ép lên thỏa thuận hòa bình sơ bộ: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hoãn chuyến thăm cấp cao tới Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật trực tiếp với Iran, với lý do những thách thức hậu cần rất phức tạp. Việc tạm dừng ngoại giao diễn ra trong bối cảnh địa chính trị vẫn cực kỳ mong manh; bất chấp bản ghi nhớ vừa được ký, các cuộc không kích của Israel tại miền nam Lebanon tiếp tục khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Tehran đã cảnh báo mạnh mẽ rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động vi phạm MoU nào, trong khi Lầu Năm Góc được cho là đã đề nghị bổ sung 80 tỷ USD để chi trả cho các chi phí liên quan đến xung đột.

Andy Burnham thắng cử bổ sung tại Makerfield, mở đường thách thức Thủ tướng Starmer: Thị trưởng Đại Manchester Andy Burnham đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield với 24.927 phiếu, vượt ứng viên Robert Kenyon của Reform UK hơn 9.000 phiếu. Chiến thắng này giúp Burnham trở lại Quốc hội và mở đường cho một thách thức chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer, khi ông tuyên bố trong bài phát biểu chiến thắng rằng đây là "cơ hội cuối cùng để Đảng Lao động thay đổi".

💱 Thị trường Ngoại hối (FX)

Đồng USD tiếp tục mạnh lên khi franc Thụy Sĩ suy yếu: Chỉ số USD (USDIDX) tăng thêm 0,2%, tiếp tục duy trì vị thế thống trị trên thị trường tiền tệ. Đồng franc Thụy Sĩ vẫn là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 (USDCHF: +0,6%, GBPCHF: +0,3%, EURCHF: +0,25%). Đồng bảng Anh mạnh lên so với các đồng tiền châu Âu lục địa sau các diễn biến chính trị (EURGBP: -0,05%, GBPSEK: +0,3%), trong khi EURUSD giảm 0,3% xuống còn 1,1422.

Đồng yên rơi xuống mức thấp nhất trong hai năm, tiến sát ngưỡng thấp nhất 40 năm: Đồng yên Nhật đã xuyên thủng mốc quan trọng 161,00 so với USD, tiếp tục giảm xuống mức thấp trong phiên là 161,80 – mức yếu nhất kể từ tháng 7/2024. Đà giảm này đưa cặp USDJPY tiến sát mốc 161,96; nếu bị phá vỡ, đồng yên sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Cảnh báo can thiệp gia tăng bất chấp BoJ vừa nâng lãi suất: Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama đã đưa ra cảnh báo cứng rắn tại cuộc họp G7, khẳng định Tokyo sẵn sàng thực hiện "hành động quyết đoán" để chống lại các biến động đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, dù BoJ đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,00% và chi hơn 70 tỷ USD để can thiệp trong tháng 5, chênh lệch lợi suất rất lớn so với Fed có lập trường diều hâu cùng chính sách nới lỏng của chính quyền Takaichi vẫn tiếp tục gây áp lực lên đồng yên.

🛢️ Hàng hóa

Năng lượng – Khởi đầu yên ả trước kỳ nghỉ cuối tuần: Biến động trên thị trường năng lượng đã hạ nhiệt rõ rệt sau khi khuôn khổ hòa bình giữa Mỹ và Iran được thiết lập. Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) tăng nhẹ 0,7%, giao dịch quanh mức 79,80 USD/thùng khi phần bù rủi ro địa chính trị ổn định trở lại. Trong khi đó, hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) đi ngang sau cú tăng mạnh nhờ báo cáo tồn kho hôm qua và hiện giảm nhẹ 0,15%.

Kim loại quý – Đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực lên vàng và bạc: Kim loại quý tiếp tục chịu làn sóng bán tháo mạnh do lợi suất thực tăng và đồng USD tăng giá không ngừng. Hợp đồng tương lai vàng (GOLD) giảm phiên thứ ba liên tiếp, lao dốc 1,9% xuống còn 4.130 USD/oz. Hợp đồng tương lai bạc (SILVER) còn giảm mạnh hơn, mất 3,4% xuống 63,50 USD/oz.