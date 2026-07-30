Tóm tắt thị trường: Thị trường nỗ lực phục hồi sau báo cáo của Big Tech và quyết định của Fed

Căng thẳng tại Trung Đông một lần nữa trở thành tâm điểm. Tối thứ Tư (giờ Mỹ), Mỹ đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ hôm thứ Ba. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tung ra một "đòn đánh mạnh", khẳng định rằng "chúng tôi sẽ tấn công họ và họ sẽ phải trả giá." Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài, toàn bộ khu vực có nguy cơ bị cuốn vào chiến sự. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như tê liệt sau khi Iran bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.

Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng những phát biểu của Kevin Warsh khiến thị trường bất ngờ. FOMC dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch mới Kevin Warsh quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%–3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu 9–3. Warsh mô tả những bất đồng trong nội bộ là một "cuộc tranh luận trong gia đình" và nhấn mạnh Fed sẽ từ bỏ cách tiếp cận forward guidance, chuyển trọng tâm định giá lộ trình lãi suất sang thị trường trái phiếu. Hôm nay, châu Âu sẽ đón một loạt dữ liệu quan trọng gồm GDP sơ bộ quý II của Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Eurozone, cùng với CPI sơ bộ tháng 7 của Đức và Tây Ban Nha. Hiện thị trường đang định giá khoảng 64% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 13:00 (GMT). Đồng thuận thị trường gần như chắc chắn BoE sẽ giữ nguyên lãi suất ở 3,75%, với dự báo tỷ lệ bỏ phiếu 7–2, bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu tăng mạnh. Sau quyết định, Thống đốc Andrew Bailey sẽ họp báo lúc 13:30 (GMT) và có thể đưa ra thêm tín hiệu về cuộc họp tháng 9.

Phố Wall trải qua một phiên giao dịch tiêu cực sau quyết định của Fed và việc xung đột với Iran leo thang trở lại. Chỉ số Dow Jones mất 1.153 điểm (-2,19%), S&P 500 giảm 1,52%, còn Nasdaq Composite giảm 1,74%, kết phiên thấp hơn hơn 10% so với mức đỉnh được thiết lập trong tháng 6. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng thêm hơn 11 điểm cơ bản, lên 5,21% – mức cao nhất kể từ năm 2007 – gây áp lực mạnh lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang phục hồi trong phiên sáng khi thị trường tiêu hóa kết quả kinh doanh của Big Tech. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0,14%, S&P 500 tăng 0,35%, còn Nasdaq 100 tăng tới 0,78% (US100 +0,78%; US500 +0,44%). Trọng tâm của thị trường đang nhanh chóng chuyển từ địa chính trị và chính sách tiền tệ sang kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn công bố sau giờ đóng cửa.

Meta và Microsoft tạo ra hai bức tranh hoàn toàn trái ngược sau báo cáo tài chính. Cổ phiếu Meta giảm khoảng 10–11% sau khi CFO Susan Li cho biết chi tiêu cho AI sẽ tiếp tục tăng đến 2028 và xa hơn nữa, trong khi dòng tiền tự do (Free Cash Flow) giảm mạnh xuống chỉ còn 784 triệu USD, so với 8,55 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Ngược lại, Microsoft tăng khoảng 7–8% trong giao dịch sau giờ nhờ doanh thu Azure tăng 43% trong quý IV và vẫn duy trì triển vọng tạo ra Free Cash Flow dương trong năm tài khóa 2027, bất chấp kế hoạch chi tiêu vốn lên tới khoảng 175 tỷ USD.

Thị trường châu Á diễn biến trái chiều, trong khi KOSPI vẫn đối mặt với khủng hoảng thanh khoản. Nikkei 225 tăng khoảng 1%, lấy lại một phần mức giảm trước đó, trong khi KOSPI giảm thêm khoảng 1,1% sau khi đã mất hơn 10% trong tuần và giảm 6% trong hai phiên liên tiếp, buộc Chính phủ Hàn Quốc phải can thiệp bằng các biện pháp hạn chế đối với ETF đòn bẩy liên quan đến Samsung và SK Hynix. Cổ phiếu SK Hynix tiếp tục giảm thêm khoảng 6% dù công bố lợi nhuận hoạt động tăng 557% lên 60,5 nghìn tỷ won, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, làm dấy lên lo ngại về định giá của toàn bộ ngành bộ nhớ.

Samsung trở thành điểm sáng hiếm hoi trong ngành bộ nhớ, dù thị trường vẫn bán tháo toàn bộ lĩnh vực. Bộ phận bán dẫn của Samsung ghi nhận lợi nhuận tăng tới 250 lần nhờ nhu cầu chip AI, với lợi nhuận hoạt động đạt 89,2–89,5 nghìn tỷ won (khoảng 62 tỷ USD), vượt dự báo 79,3–88,1 nghìn tỷ won. Công ty cũng ký hợp đồng cung cấp chip trị giá hơn 200 tỷ USD với Broadcom kéo dài đến năm 2030, đồng thời đang hoàn tất các thỏa thuận dài hạn với 5 khách hàng trung tâm dữ liệu lớn nhất, giúp cải thiện khả năng dự báo doanh thu trong tương lai. Cổ phiếu Samsung tăng hơn 7% sau thông tin này.

Thị trường tiền tệ: Đồng USD suy yếu bất chấp lợi suất trái phiếu tăng. Đồng EUR tăng 0,70% so với USD, GBP tăng 0,56%, trong khi chỉ AUD giảm (-0,36%) trong phiên thứ Tư – một diễn biến khá bất thường khi lợi suất tăng thường hỗ trợ đồng USD, cho thấy dòng vốn có thể đang rút khỏi tài sản Mỹ nói chung. Trong phiên sáng nay, thị trường ngoại hối ổn định trở lại với EUR/USD -0,03%, GBP/USD -0,07%, USD/JPY +0,07% và Chỉ số Dollar Index +0,12%.

Hàng hóa: Dầu tăng mạnh vì eo biển Hormuz, vàng và bạc điều chỉnh sau nhịp tăng. Giá dầu Brent tăng 7,9% lên 90,74 USD/thùng, trong khi WTI tăng 6,6% lên 84,46 USD/thùng do căng thẳng với Iran leo thang và việc nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia phải đóng cửa sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Sau khi tăng gần 1% trong phiên trước nhờ nhu cầu trú ẩn, vàng hiện điều chỉnh 0,58% xuống khoảng 4.041 USD/oz, trong khi bạc giảm 0,77% xuống 57,14 USD/oz, phản ánh hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh.

Stablecoin giữ ổn định, Bitcoin nhích nhẹ trong phiên sáng. Sau khi giảm khoảng 0,5% xuống 63.525 USD trong phiên trước, Bitcoin hiện tăng khoảng 0,25% lên gần 63.900 USD, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến mới về kinh tế vĩ mô và địa chính trị.