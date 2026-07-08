📈 Thị trường chứng khoán

Trong khi đó, các thị trường tại Trung Quốc diễn biến tích cực hơn, với Hang Seng của Hồng Kông tăng hơn 2,5%.

KOSPI của Hàn Quốc là chỉ số giảm mạnh nhất, mất hơn 5%, do chịu tác động từ các yếu tố rủi ro toàn cầu và tâm lý tiêu cực liên quan đến lĩnh vực AI.

Tâm lý tiêu cực đang chi phối các thị trường châu Á, khi phần lớn các sàn chứng khoán trong khu vực tiếp tục xu hướng giảm.

Trong số các doanh nghiệp công nghệ lớn khác, Intel lao dốc gần 10%, còn AMD giảm gần 7%.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về các nhà sản xuất bộ nhớ của Mỹ – Micron và SanDisk, với giá cổ phiếu lần lượt giảm khoảng 5% và 7%.

Nasdaq, chỉ số thiên về công nghệ, chịu áp lực mạnh nhất khi giảm hơn 1,1%, trong đó nhóm cổ phiếu bán dẫn là tâm điểm của đợt bán tháo.

Chỉ số Dow Jones điều chỉnh giảm hơn 0,2% và rơi xuống dưới mốc 53.000 điểm.

Phiên giao dịch thứ Ba trên Phố Wall kết thúc với sắc đỏ trên các chỉ số chính.

🌍 Địa chính trị và ngành năng lượng

Tâm lý nhà đầu tư xấu đi sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, bắt nguồn từ cuộc tấn công của Iran nhằm vào một tàu chở LNG của Qatar gần eo biển Hormuz.

Một yếu tố rủi ro khác là các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, nhằm đáp trả các vụ tấn công trước đó vào tàu thương mại.

Sau khi thị trường đóng cửa, giá hàng hóa tăng mạnh hơn sau khi Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu của Iran và tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào nước này, làm gia tăng nguy cơ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và gián đoạn nguồn cung.

Tehran coi việc khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ là hành động vi phạm các thỏa thuận hòa bình trước đó, đồng thời Bộ chỉ huy Iran tuyên bố sẽ có "đòn trả đũa mang tính hủy diệt", cáo buộc Washington phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.

Các nguồn tin chưa được xác nhận cho biết hải quân Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz, điều này sẽ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng của xung đột.

Những gián đoạn tại một trong những tuyến vận tải dầu mỏ và LNG quan trọng nhất thế giới đã làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến nhà đầu tư gia tăng tâm lý né tránh rủi ro.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã mua ít nhất 26 triệu thùng dầu từ các quốc gia vùng Vịnh để giao trong tháng 7 và tháng 8.