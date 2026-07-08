📈 Thị trường chứng khoán
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Phiên giao dịch thứ Ba trên Phố Wall kết thúc với sắc đỏ trên các chỉ số chính.
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Chỉ số Dow Jones điều chỉnh giảm hơn 0,2% và rơi xuống dưới mốc 53.000 điểm.
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S&P 500 mất gần 0,5%, phản ánh tâm lý thị trường suy yếu.
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Nasdaq, chỉ số thiên về công nghệ, chịu áp lực mạnh nhất khi giảm hơn 1,1%, trong đó nhóm cổ phiếu bán dẫn là tâm điểm của đợt bán tháo.
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Mức giảm mạnh nhất thuộc về các nhà sản xuất bộ nhớ của Mỹ – Micron và SanDisk, với giá cổ phiếu lần lượt giảm khoảng 5% và 7%.
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Trong số các doanh nghiệp công nghệ lớn khác, Intel lao dốc gần 10%, còn AMD giảm gần 7%.
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Nhóm hyperscaler gồm Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet hoạt động tương đối tích cực, đều kết phiên trong sắc xanh.
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Tâm lý tiêu cực đang chi phối các thị trường châu Á, khi phần lớn các sàn chứng khoán trong khu vực tiếp tục xu hướng giảm.
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KOSPI của Hàn Quốc là chỉ số giảm mạnh nhất, mất hơn 5%, do chịu tác động từ các yếu tố rủi ro toàn cầu và tâm lý tiêu cực liên quan đến lĩnh vực AI.
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Nikkei của Nhật Bản giảm khoảng 1%, nối tiếp xu hướng đi xuống trong khu vực.
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Trong khi đó, các thị trường tại Trung Quốc diễn biến tích cực hơn, với Hang Seng của Hồng Kông tăng hơn 2,5%.
🌍 Địa chính trị và ngành năng lượng
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Tâm lý nhà đầu tư xấu đi sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, bắt nguồn từ cuộc tấn công của Iran nhằm vào một tàu chở LNG của Qatar gần eo biển Hormuz.
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Một yếu tố rủi ro khác là các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, nhằm đáp trả các vụ tấn công trước đó vào tàu thương mại.
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Sau khi thị trường đóng cửa, giá hàng hóa tăng mạnh hơn sau khi Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu của Iran và tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào nước này, làm gia tăng nguy cơ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và gián đoạn nguồn cung.
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Tehran coi việc khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ là hành động vi phạm các thỏa thuận hòa bình trước đó, đồng thời Bộ chỉ huy Iran tuyên bố sẽ có "đòn trả đũa mang tính hủy diệt", cáo buộc Washington phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.
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Các nguồn tin chưa được xác nhận cho biết hải quân Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz, điều này sẽ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng của xung đột.
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Những gián đoạn tại một trong những tuyến vận tải dầu mỏ và LNG quan trọng nhất thế giới đã làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến nhà đầu tư gia tăng tâm lý né tránh rủi ro.
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Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã mua ít nhất 26 triệu thùng dầu từ các quốc gia vùng Vịnh để giao trong tháng 7 và tháng 8.
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Bắc Kinh đã tận dụng mức chiết khấu sâu do Saudi Arabia đưa ra – mức lớn nhất kể từ năm 2020 – nhằm tái bổ sung kho dự trữ dầu sau giai đoạn nhập khẩu hạn chế.
🛢️Hàng hóa
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Hợp đồng dầu Brent tăng khoảng 3% lên 74 USD/thùng, phản ứng trước sự leo thang của xung đột tại Trung Đông.
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Dầu WTI của Mỹ kết phiên tăng gần 3% lên 70 USD/thùng.
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Thị trường kim loại quý diễn biến trái chiều, phản ánh sự bất định của nhà đầu tư.
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Giá vàng giảm khoảng 0,4%, kiểm định vùng 4.100 USD/ounce, trong bối cảnh điều chỉnh nhẹ.
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Bạc gần như đi ngang, giao dịch quanh 61 USD/ounce.
💵 Kinh tế vĩ mô và tiền tệ
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Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), đúng như kỳ vọng của thị trường, đã tăng lãi suất chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50%.
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Đồng thời, RBNZ phát tín hiệu rằng rủi ro lạm phát vẫn còn dai dẳng và có thể đòi hỏi các đợt thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp theo.
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Giọng điệu mang tính "diều hâu" trong thông báo đã hỗ trợ đồng đô la New Zealand (NZD), khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.
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Thống đốc RBNZ Anna Breman nhận định rằng lạm phát tại New Zealand có thể đã đạt đỉnh.
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Tuy nhiên, ngân hàng trung ương vẫn thận trọng do áp lực giá cả còn nhiều bất định.
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RBNZ nhấn mạnh rằng các quyết định về lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, mặc dù kịch bản cơ sở vẫn là tiếp tục thắt chặt tiền tệ một cách từ từ.
🪙 Tiền điện tử
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Tâm lý thị trường tiền số suy yếu rõ rệt, khi nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro.
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Bitcoin giảm khoảng 0,8%, rơi xuống dưới 63.000 USD.
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Ethereum giảm hơn 1%, kiểm định vùng hỗ trợ 1.750 USD.
Oil.WTI - OPEC và bài toán sau hậu khủng hoảng nguồn cung?
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản FOMC và lập trường "diều hâu" của RBNZ
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