Tóm tắt thị trường: Wall Street chịu áp lực. AI mất đà, Netflix gây thất vọng và Vịnh Ba Tư bùng phát căng thẳng

📈 Thị trường chứng khoán - Bắc Mỹ & Châu Á Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức giảm nhẹ, trong đó chỉ số S&P 500 giảm 0,5% và Dow Jones giảm 0,2%. Lĩnh vực công nghệ ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất khi Nasdaq nới rộng đà giảm và đóng cửa thấp hơn khoảng 1,5%.

Các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực bán, bất chấp kết quả kinh doanh rất mạnh từ nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng định giá của các công ty AI đã quá cao và các khoản chi tiêu vốn khổng lồ cho phát triển hạ tầng AI có thể không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, qua đó kích hoạt làn sóng bán tháo trên toàn bộ nhóm công nghệ.

Nhóm nhà sản xuất chip nhớ chịu áp lực mạnh, khiến cổ phiếu Micron giảm hơn 5,5%, trong khi SanDisk lao dốc hơn 12%.

Cổ phiếu Google chịu áp lực sau khi xuất hiện thông tin rằng việc ra mắt mô hình AI chủ lực Gemini 3.5 Pro sẽ bị trì hoãn thêm vài tháng do chưa đạt các mục tiêu hiệu suất nội bộ. Thông tin này làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư rằng Alphabet đang đánh mất động lực trong cuộc đua thống trị AI.

Làn sóng bán tháo ở nhóm công nghệ liên quan đến AI lan sang thị trường châu Á, nơi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đồng loạt chịu áp lực, kéo các chỉ số chính của khu vực đi xuống. Mức giảm mạnh nhất thuộc về Nikkei 225 của Nhật Bản, giảm hơn 5,5%, và Hang Seng của Trung Quốc, giảm khoảng 2,5%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa do nghỉ lễ. 📊 Mùa báo cáo kết quả kinh doanh - Netflix Cổ phiếu Netflix chịu áp lực sau khi công ty công bố triển vọng cho quý tới thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Công ty dự báo doanh thu đạt 12,86 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,82 USD, thấp hơn mức đồng thuận của giới phân tích là 13 tỷ USD doanh thu và 0,84 USD EPS. Triển vọng kém tích cực này đã khiến cổ phiếu giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Netflix đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, với tốc độ tăng trưởng chậm lại khi công ty chuyển trọng tâm sang các nguồn doanh thu mới như quảng cáo, phát trực tiếp và trò chơi điện tử.

Netflix cũng thông báo sẽ giảm tần suất công bố dữ liệu về số giờ xem, làm dấy lên lo ngại của một bộ phận nhà đầu tư về mức độ minh bạch trong tương lai cũng như khả năng đánh giá đầy đủ hiệu quả hoạt động của nền tảng.

Bất chấp triển vọng quý III gây thất vọng, nền tảng tài chính của Netflix vẫn vững chắc. Công ty tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu ổn định, mở rộng mảng quảng cáo và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung cũng như cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng tổng số giờ xem không còn là thước đo quan trọng nhất đối với giá trị doanh nghiệp, mà khả năng sinh lời và năng lực tạo doanh thu thực tế mới là những chỉ số ngày càng được coi trọng. 🌍Địa chính trị Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành đêm không kích thứ sáu liên tiếp, mở rộng mục tiêu sang cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần của Iran, bao gồm cầu, đường sắt và khu vực gần cảng Bandar Abbas. Washington cũng xác nhận các biện pháp thực thi phong tỏa hải quân đối với Iran, bao gồm việc chặn bắt và vô hiệu hóa các tàu hướng đến cảng của Iran, qua đó hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz.

Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng sẽ không có dầu thô hoặc khí tự nhiên nào được vận chuyển qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc không kích của Mỹ còn tiếp diễn. Ngoài ra, cũng xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận về một cuộc tấn công nhằm vào cầu King Fahd nối Bahrain và Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang hơn nữa tại Vịnh Ba Tư. 🛢️ Hàng hóa Căng thẳng địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu tăng, đưa thị trường hướng tới mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 4, khi nhà đầu tư lo ngại nguồn cung từ Trung Đông – khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu dầu toàn cầu – có thể bị gián đoạn.

Hợp đồng dầu thô vẫn duy trì ở mức cao, với Brent dao động quanh 84 USD/thùng và WTI khoảng 78 USD/thùng. 🪙 Kim loại quý Thị trường kim loại quý mở đầu ngày giao dịch với diễn biến trái chiều, khi giá vàng tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, bạc tiếp tục suy yếu, kiểm định vùng 55 USD/ounce. 🪙 Tiền điện tử Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu áp lực bán, khi Bitcoin giảm khoảng 1,9%, xuống dưới mốc 63.000 USD, còn Ethereum mất hơn 2,5%, lùi xuống dưới ngưỡng 1.830 USD.

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