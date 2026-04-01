Tổng hợp ngày: Thị trường nín thở chờ bài phát biểu của Tổng thống Trump

Các thị trường tài chính đang tiếp tục đà hồi phục sau những phát ngôn gần đây cho thấy mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột với Iran.

Donald Trump indicates that Iran has requested a ceasefire. Meanwhile, strikes from both the United States and Iran continue. Iran stated on public television that Trump's claims are false.

Ông Donald Trump cho biết phía Iran đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc không kích từ cả hai phía Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn. Truyền thông quốc gia Iran khẳng định những tuyên bố của ông Trump là hoàn toàn sai sự thật. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng điều kiện then chốt của bất kỳ lệnh ngừng bắn nào chính là việc mở lại eo biển Hormuz.

Về diễn biến quân sự, Iran đang thực hiện các cuộc tấn công lớn nhất vào Israel kể từ đầu cuộc chiến, đồng thời nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Qatar, một trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain và nhà sản xuất nhôm EGA tại UAE. Theo Axios, các cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn đang diễn ra, nhưng các tuyên bố từ Tổng thống và Lãnh đạo tối cao Iran cho thấy lập trường của họ không thay đổi: yêu cầu Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi khu vực, bồi thường chiến tranh và công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trong khi đó, ông Vance cho biết Hoa Kỳ dự định tăng cường các cuộc tấn công để ép Iran vào một thỏa thuận. Tờ The Atlantic đưa tin Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm chiếm giữ đảo Kharg và bảo đảm an toàn cho các kho urani đã làm giàu.

Vào lúc 09:00 sáng mai (09:00 tối tại Washington), Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu truyền hình toàn quốc trên tất cả các mạng lưới lớn.

Báo cáo Sản xuất ISM cho thấy chỉ số chính đã tăng lên 52,7, vượt qua kỳ vọng 52,3 và mức 52,4 của kỳ trước. Tuy nhiên, một điểm lưu ý quan trọng là sự gia tăng mạnh mẽ của chỉ số giá phụ lên mức 78,3 từ mức 70,5 trước đó. Chỉ số đơn hàng mới giảm xuống 53,5, trong khi chỉ số việc làm rơi xuống mức 48,7.

Báo cáo ADP ghi nhận con số 62.000, so với kỳ vọng là 40.000 và mức 63.000 của kỳ trước.

Tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng, trong khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất đang giảm. Điều này làm nổi bật một tình trạng nội bộ khá thú vị tại Mỹ. Tồn kho SPR chỉ ghi nhận mức giảm tối thiểu trong tuần qua.

Chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng của Eurozone đạt 51,6 điểm, cao hơn một chút so với mức đọc sơ bộ 51,4 điểm.

Trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng giảm xuống 47 điểm, PMI Sản xuất Thụy Sĩ gây ngỡ ngàng khi bứt phá mạnh mẽ lên 53,3 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt ngưỡng 50 điểm kể từ năm 2022. Cặp EURCHF đang thoái lui đáng kể sau đà tăng ngày hôm qua.

Hợp đồng tương lai các chỉ số đang ghi nhận thêm một ngày tăng trưởng rực rỡ với hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột. Chỉ số JP225 đã tăng 3% hôm nay, trong khi các hợp đồng Châu Âu tăng hơn 1% trong hầu hết các trường hợp. Chỉ số DE40 tăng 1,3% và SPA35 bứt phá 2,3%.

Tại Mỹ, các hợp đồng tương lai cũng giao dịch ở mức cao hơn. US100 tăng 1,7%, trong khi US500 tiến thêm 1,1%.

Giá dầu đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh hôm nay. Sau một đợt giảm giá lớn, dầu thô Brent hiện giao dịch ở mức chỉ 102 USD/thùng, giảm 1%. Dầu thô WTI đang kiểm thử ngưỡng 100 USD. Khí thiên nhiên Mỹ giảm 2,8% do tiêu thụ thấp và sản lượng cao.

Rủi ro thuyên giảm, bất chấp những bất ổn tiềm tàng còn sót lại, đang dẫn đến sự phục hồi của thị trường kim loại quý. Vàng đang bật tăng 2,5%, kiểm thử mốc 4800, trong khi bạc tăng 0,7%, kiểm thử ngưỡng 75 USD.

Cặp EURUSD đã vượt lên trên mức 1,1600, phá vỡ đường xu hướng giảm năm 2026, báo hiệu một sự xoay trục rõ rệt của thị trường.

Maersk báo cáo rằng việc vận chuyển hàng hóa sẽ được điều hướng qua Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hải quân Pháp cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia để đảm bảo eo biển Hormuz luôn được thông suốt. Phía Pháp cũng nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu của việc cài thủy lôi, đồng thời khẳng định Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa để giúp khôi phục hoạt động thương mại.