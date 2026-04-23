Tổng hợp thị trường: Lệnh ngừng bắn thúc đẩy đà tăng của Phố Wall, nhưng bất ổn chính trị vẫn còn

Phiên giao dịch hôm qua trên Phố Wall kết thúc với sắc xanh rõ rệt, khi các chỉ số chính của Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi thông tin về lệnh ngừng bắn do Donald Trump công bố trước thềm các cuộc đàm phán với Iran. S&P 500 tăng khoảng 1%, Nasdaq Composite tăng hơn 1,6%, và Dow Jones Industrial Average tăng 0,8%.

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Việc không đặt thời hạn cho thấy nỗ lực duy trì sự linh hoạt và tạo thêm dư địa cho đàm phán, đồng thời cũng phản ánh sự không chắc chắn về tính bền vững của thỏa thuận này.

Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ Sáu, tùy thuộc vào tiến triển trung gian và việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết. Các tín hiệu hiện tại cho thấy đối thoại có thể được nối lại trong vòng 36 đến 72 giờ, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng khi những bất đồng quan trọng vẫn tồn tại.

Các quan chức Iran cho biết những rào cản chính đối với đàm phán bao gồm các cáo buộc vi phạm cam kết, lệnh trừng phạt và các mối đe dọa. Họ cũng nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn chỉ thực sự có ý nghĩa khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Sau khi căng thẳng leo thang gần đây, giá dầu Brent đã tăng và hiện duy trì quanh mức 97 USD/thùng.

Germany đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ khoảng 1% xuống còn 0,5%, do tác động từ xung đột với Iran. Căng thẳng địa chính trị gia tăng đang đẩy giá năng lượng lên cao, gây áp lực lên nền kinh tế, trong khi xuất khẩu suy yếu và lạm phát tăng cao tiếp tục làm chậm quá trình phục hồi.

Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của Japan tăng lên 54,9 trong tháng 4, vượt xa kỳ vọng và số liệu trước đó, cho thấy mức mở rộng mạnh nhất của ngành trong thời gian dài. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi đơn hàng mới và sản lượng, phản ánh điều kiện công nghiệp đang cải thiện.

PMI sơ bộ của Australia cũng cải thiện, tăng lên 50,1 từ 46,6, cho thấy khu vực tư nhân quay trở lại trạng thái mở rộng nhẹ sau giai đoạn suy giảm. Sự phục hồi chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, trong khi sản xuất cũng quay lại trên ngưỡng 50 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt.

Chứng khoán châu Á vẫn chịu áp lực do căng thẳng Mỹ–Iran kéo dài, làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro.

Tâm lý tiêu cực cũng lan sang thị trường kim loại quý, với Gold giảm khoảng 0,7%, kiểm tra mức 4.700 USD/ounce, trong khi Silver giảm hơn 2,5%, xuống dưới 76 USD/ounce.

Tâm lý kém tích cực cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin giảm nhẹ và Ethereum giảm hơn 2%.