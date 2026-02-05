Tổng hợp tin cuối ngày: Phố Wall và Châu Âu chìm trong sắc đỏ

- Thị trường tài chính toàn cầu đang chuyển sang trạng thái “risk-off” khi nhà đầu tư gia tăng tâm lý phòng thủ. Dữ liệu kinh tế vĩ mô kém tích cực cùng kết quả kinh doanh gây thất vọng từ nhóm công nghệ đã kéo các chỉ số xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.
- Phố Wall tiếp tục ghi nhận thêm một phiên giảm sâu. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà lao dốc vào cuối phiên khi hợp đồng tương lai giảm hơn 1,6%, theo sau là Nasdaq 100. Trong khi đó, S&P 500 và Dow Jones trụ vững hơn với mức giảm hợp đồng tương lai quanh 1,2%.
- Alphabet và Amazon trở thành tâm điểm chú ý. Kế hoạch chi tiêu vốn (CAPEX) lập kỷ lục mới của Google đã khiến giới đầu tư lo ngại. Cổ phiếu Amazon và Qualcomm đồng loạt suy yếu sau báo cáo kém khả quan từ Microsoft. Amazon dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong ngày. Đây sẽ là yếu tố có thể giúp thị trường hạ nhiệt hoặc khiến đà bán tháo thêm sâu.
- Dữ liệu thị trường lao động Mỹ cũng vừa được công bố với nhiều tín hiệu trái chiều. Số lượng sa thải theo báo cáo Challenger tăng từ 35.000 lên 108.000. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vượt dự báo, đạt 231.000 so với kỳ vọng 213.000. Trong khi đó, số vị trí tuyển dụng theo khảo sát JOLTS giảm gần nửa triệu, còn 6,5 triệu, trái ngược với dự báo tăng lên 7,2 triệu.
- Tại châu Âu, phần lớn các chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. WIG20 của Ba Lan và IBEX của Tây Ban Nha giảm mạnh nhất, tới 2%. Các chỉ số chủ chốt của Đức và Anh hạn chế đà giảm dưới 1%, còn CAC 40 giữ trạng thái tương đối ổn định khi chỉ mất 0,29%.
- Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, thông điệp đi kèm cho thấy mức độ bất định cao hơn bình thường đối với triển vọng kinh tế.
- Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán mạnh: vàng giảm khoảng 2%, trong khi bạc lao dốc hơn 13%, lùi về quanh 75 USD/ounce.
- Giá dầu cũng đi xuống nhẹ, mất khoảng 1,7%, kéo dầu WTI về mức 63 USD/thùng.
- Trên thị trường ngoại hối, bảng Anh giảm đáng kể, mất khoảng 0,8% so với các đồng tiền chủ chốt. Nguyên nhân đến từ sự chuyển dịch bất ngờ theo hướng “ôn hòa” trong quan điểm của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
- Thị trường tiền mã hóa tiếp tục chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trên diện rộng. Bitcoin có lúc giảm tới 8%, rơi xuống 66.000 USD. Ethereum cũng không khá hơn khi mất hơn 7% và trượt trở lại dưới ngưỡng 2.000 USD.
