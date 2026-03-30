Tổng hợp tin cuối ngày: Trump, lạm phát và căng thẳng Vịnh Ba Tư phủ bóng đen lên Phố Wall

Liên minh Mỹ và Israel vẫn đang tiếp tục các chiến dịch tấn công nhắm vào Iran. Phía Iran đáp trả bằng các cuộc tập kích tên lửa vào các quốc gia láng giềng, đồng thời duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Ông Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa về việc phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của Iran nếu một thỏa thuận không được ký kết nhanh chóng. Tuy nhiên, song song đó, ông lại khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra trong một "bầu không khí tuyệt vời", một tuyên bố mà phía Iran đã thẳng thừng phủ nhận.

Tổng thống Mỹ xác nhận Washington đang tiến hành thảo luận với Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf, nhằm chấm dứt chiến tranh. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa rõ liệu vị quan chức này có thực sự đáng tin cậy hay không.

Theo các báo cáo mới nhất, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho kịch bản triển khai các hoạt động quân sự trên bộ tại Iran. Hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ đang được điều động đến khu vực này. Tuy nhiên, trọng tâm không nằm ở một cuộc xâm lược tổng lực, mà tập trung vào các cuộc đột kích hạn chế của lực lượng đặc biệt và các đơn vị bộ binh.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng Cục Dự trữ Liên bang đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải cân bằng giữa cuộc chiến chống lạm phát và việc hỗ trợ thị trường lao động - hai mục tiêu đang ngày càng xung đột gay gắt. Fed vẫn duy trì trạng thái "chờ và xem" (wait and see), tạm thời phớt lờ những cú sốc ngắn hạn từ thị trường dầu mỏ, nhưng cảnh báo sẽ buộc phải hành động nếu lạm phát kéo dài hoặc kỳ vọng lạm phát của công chúng gia tăng.

Dưới áp lực từ căng thẳng leo thang tại khu vực vùng Vịnh, thị trường chứng khoán Mỹ đã xóa sạch gần như toàn bộ đà tăng trưởng ghi nhận trong ngày. Tính đến thời điểm tổng hợp trước 20:00 (giờ địa phương), chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, Nasdaq sụt giảm khoảng 0,5%, trong khi Dow Jones vẫn duy trì được mức tăng nhẹ khoảng 0,3%.

Trái ngược với diễn biến tại Mỹ, phiên giao dịch tại Châu Âu khép lại với sắc xanh bao trùm hầu hết các sàn chứng khoán. Chỉ số FTSE 100 của Anh bứt phá khoảng 1,6%, CAC 40 của Pháp tăng 0,9%, DAX của Đức tăng 0,9% và IBEX 35 của Tây Ban Nha đóng cửa với mức tăng 0,8%.

Dữ liệu lạm phát tại Đức ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhưng vẫn nằm trong phạm vi kỳ vọng của thị trường. Diễn biến này cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Phản ứng trước những lời đe dọa gần đây từ chính quyền Hoa Kỳ, giá dầu thô Brent một lần nữa áp sát ngưỡng 110 USD/thùng.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Yên Nhật ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ sau những cảnh báo từ giới chức Nhật Bản về khả năng can thiệp nhằm hạn chế đà suy yếu của đồng tiền này trước đó.

Tâm lý tích cực đã phần nào quay trở lại với thị trường kim loại quý. Giá vàng tăng 0,7%, vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce, trong khi giá bạc bứt phá hơn 1% và vượt mức 70 USD/ounce.