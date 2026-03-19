Tổng kết ngày 19.03.26: Giá dầu giảm 2%, đồng USD suy yếu 📉 Liệu US500 có phục hồi?

- Phiên giao dịch Châu Âu đã khép lại với những tổn thất nặng nề khi chỉ số Euro Stoxx 50 bốc hơi hơn 2%. Tại Đức, chỉ số DAX giảm gần 3% trong ngày, đưa mức sụt giảm từ đầu năm đến nay lên gần 7%. Giới đầu tư vẫn đang quan ngại sâu sắc về triển vọng kinh tế Châu Âu, khi nỗi lo về tăng trưởng trì trệ và chi phí năng lượng cao ngất ngưỡng đang đè nặng lên cả người tiêu dùng lẫn các ngành công nghiệp thâm dụng năng lượng.
- Trái ngược với sự ảm đạm tại Châu Âu, Wall Street dù mở cửa trong sắc đỏ nhưng đang dần phục hồi và quay trở lại vùng xanh. Động lực hỗ trợ chính đến từ việc giá dầu Brent (OIL) hạ nhiệt mạnh, từ mức xấp xỉ 111 USD xuống còn dưới 104 USD/thùng. Song song đó, chỉ số đồng Đô la Mỹ (USDIDX) cũng giảm gần 0,8%, trong khi lợi suất trái phiếu đồng loạt đi xuống.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống còn 205.000 (thấp hơn dự báo 215.000). Tuy nhiên, số đơn gia hạn trợ cấp, thước đo khả năng tìm kiếm việc làm mới, lại tăng thêm 10.000 lên mức 1,857 triệu đơn.
- Chỉ số sản xuất Fed Philadelphia tháng 2 bất ngờ tăng vọt lên trên 18 (vượt xa kỳ vọng giảm xuống mức 8).
- Thị trường chứng kiến một đợt bán tháo kinh hoàng. Giá vàng giảm gần 9% tính theo tuần, hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1983. Bạc cũng từng bốc hơi hơn 10% trong phiên trước khi phục hồi nhẹ sau khi kiểm chứng ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần đường trung bình động 200 ngày (MA200).
- Cổ phiếu Alibaba giảm gần 8% sau khi lợi nhuận ròng lao dốc 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu Micron giảm gần 4,5% bất chấp kết quả tài chính khả quan.
- NHTW Châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2% đúng như dự báo. ECB lưu ý xung đột Trung Đông đang làm gia tăng bất ổn và rủi ro lạm phát đình trệ (stagflation). Dự báo lạm phát được điều chỉnh tăng nhẹ từ 2% lên 2,1%. Tỷ giá EUR/USD phản ứng tích cực, tăng mạnh từ 1,144 lên 1,155.
- NHTW Anh giữ lãi suất chuẩn ở mức 3,75%. Thị trường tiền tệ đang ngày càng kỳ vọng vào một lộ trình chính sách thắt chặt (hawkish) hơn, định giá hoàn toàn khả năng tăng tổng cộng 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm.
Biểu đồ OIL và US500 (khung H1)
