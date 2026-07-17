Mỹ
- Phố Wall khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, các chỉ số chính đều giảm khoảng 1%. Dù giảm điểm và tâm lý thị trường khá yếu, nhưng có vẻ lực mua đang len lỏi quay trở lại. Mức giảm gần 2% trong phiên đã được thu hẹp xuống dưới 1%, chủ yếu nhờ số liệu từ Đại học Michigan công bố trong ngày.
- Tình hình tại vùng Vịnh Ba Tư vẫn căng thẳng. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở hai bên eo biển Hormuz, khiến hoạt động vận tải biển qua khu vực này lại gần như tê liệt.
Tin doanh nghiệp ở Mỹ:
- Netflix (NFLX.US): Thị trường thất vọng trước kết quả kinh doanh quý II và triển vọng quý III còn kém khả quan hơn. Đà giảm giá cổ phiếu ban đầu lên tới 11%, sau đó thu hẹp còn 7%.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Nhà sản xuất robot phẫu thuật da Vinci giảm khoảng 13% sau báo cáo quý II. Dù kết quả kinh doanh trong quý vượt kỳ vọng, công ty vẫn không nâng dự báo cho cả năm.
- SpaceX (SPXC.US): Chuyến bay thử nghiệm "Starship" đã bị hủy ngay trước giờ phóng dự kiến vào thứ Năm do một động cơ tên lửa gặp sự cố. Cổ phiếu giảm 3%.
- Nebius (NBIS.US): Công ty "Neo Cloud" này vừa phát hành 775 triệu USD trái phiếu có bảo đảm. Cổ phiếu mở cửa giảm 13% nhưng đã đảo chiều, đóng cửa tăng 8%.
- Theo Bloomberg, Adobe được cho là sắp nhận được đề nghị thâu tóm từ một "tập đoàn công nghệ lớn".
- Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ đưa dòng máy bay 737 MAX và 787 trở lại quy trình cấp chứng nhận bay.
Số liệu kinh tế vĩ mô, Mỹ:
- Số giấy phép xây dựng giảm mạnh hơn dự báo. Trong tháng 6, chỉ có 1,36 triệu giấy phép được cấp, thấp hơn mức kỳ vọng 1,4 triệu.
- Giá xuất khẩu của Mỹ giảm 0,6% (mạnh hơn dự báo), trong khi giá nhập khẩu tăng 0,3% (cao hơn nhiều so với kỳ vọng).
- Sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 0,1%, thấp hơn mức dự báo 0,2%.
- Báo cáo từ Đại học Michigan đủ mạnh để đảo ngược tâm lý thị trường.
- Chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng vượt xa kỳ vọng, đạt 54,4 điểm.
- Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn giảm từ 4,6% xuống còn 4,2%.
Châu Âu
- Thị trường chứng khoán châu Âu đã không bắt kịp đà đảo chiều sau khi số liệu vĩ mô Mỹ được công bố. Phần lớn các chỉ số chính đóng cửa trong sắc đỏ, chủ yếu do áp lực từ căng thẳng leo thang liên quan đến Iran và lo ngại về giá năng lượng. Chỉ số FTSE 100 của London giảm khoảng 0,3%, CAC 40 của Pháp giảm khoảng 0,6%, còn DAX của Đức giảm khoảng 0,5%. Tại Nam Âu, FTSE MIB của Ý giảm khoảng 1%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha mất khoảng 0,3%.
Tin doanh nghiệp ở Châu Âu:
- Ngành bán dẫn chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu STMicroelectronics giảm khoảng 5%, còn ASML mất khoảng 3,5%.
- Volvo ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng, chủ yếu nhờ mảng xe tải và dịch vụ.
- SAAB tăng gần 10% sau báo cáo lợi nhuận. Điểm nhấn nằm ở lượng đơn hàng tồn đọng (order backlog) tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng rất nhanh ở tất cả các chỉ số hoạt động.
- Burberry Group giảm hơn 6%. Ban lãnh đạo cho biết công ty đang chịu áp lực từ sức mua sụt giảm tại khu vực Trung Đông.
Forex
- Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la New Zealand tiếp tục tăng giá, cải thiện vị thế nhờ kỳ vọng lạm phát Mỹ hạ nhiệt.
- Đồng bảng Anh giảm giá, phản ánh lo ngại về lạm phát cao hơn khi giá dầu và khí đốt đồng loạt tăng.
Hàng hóa
- Trong nhóm nông sản, ca cao, đường, đậu tương, cà phê và cam tiếp tục tăng giá. Hiện tượng El Niño sắp tới vẫn được dự báo sẽ khiến mùa vụ kém đi và gây áp lực lên nguồn cung.
- Nhóm hàng hóa năng lượng phản ứng mạnh trước căng thẳng leo thang liên quan đến Iran. Giá dầu bật tăng trở lại trên mốc 87 USD trong khi giá khí đốt châu Âu tăng tới 6%.
Tiền điện tử
- Khẩu vị rủi ro trên thị trường vẫn ở mức thấp, gây áp lực lên nhóm tiền điện tử. Phần lớn các đồng coin đều giảm nhẹ. Bitcoin lùi về dưới mốc 64.000 USD, Solana giảm khoảng 1%, còn Ethereum mất gần 2%.
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