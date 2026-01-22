Tổng quan thị trường: Biên bản cuộc họp của ECB tiết lộ điều gì❓

Các thị trường chứng khoán châu Âu đang giao dịch trong tâm lý tích cực. Các chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng đã xuất hiện từ đầu phiên. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,1% trong ngày, CAC40 của Pháp tăng 1,15% và FTSE100 của Anh tăng 0,4%.

Đáng chú ý hơn cả là thị trường Ba Lan, khi chỉ số WIG20 hiện tăng tới 1,5%.

Ubisoft (UBI.FR) giảm mạnh 34% sau khi công bố chương trình tái cấu trúc quy mô lớn. Công ty sẽ dừng phát triển sáu tựa game (bao gồm bản làm lại Prince of Persia: The Sands of Time), trì hoãn bảy dự án khác, đóng cửa hai studio và tái tổ chức hoạt động thành năm “creative houses” mới.

Trên thị trường Đức, Volkswagen (VOW1.DE) thu hút sự chú ý khi cổ phiếu vươn lên dẫn đầu nhóm blue-chip của DAX sau khi nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu công bố kết quả tài chính mảng ô tô năm 2025 tốt hơn kỳ vọng.

Deutsche Boerse AG (DB1.DE) tăng 3% sau khi công bố thỏa thuận ràng buộc để mua lại Allfunds Group Ltd, với mức định giá nhà cung cấp dịch vụ quỹ này vào khoảng 5,3 tỷ euro.

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ tiếp tục tăng sau khi Donald Trump hôm qua rút lại kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia phản đối việc Mỹ tiếp quản Greenland. Hiện US100 tăng 0,8% và US500 tăng 0,5%.

Biên bản cuộc họp ECB cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách cho rằng lập trường tiền tệ hiện tại là phù hợp với kịch bản cơ sở, và việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại được xem là một “con đường hợp lý”.

Trên thị trường ngoại hối, đô la Úc (AUD) đang dẫn dắt phiên giao dịch hôm nay, tăng tới 0,7% so với USD sau khi dữ liệu thị trường lao động Úc được công bố. Việc tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm đã một lần nữa làm tăng khả năng RBA nâng lãi suất, đẩy AUDUSD lên mức cao nhất nhiều năm.

Bên cạnh AUD, NZD cũng表现 rất tích cực. Ngược lại, bảng Anh và yên Nhật là những đồng tiền suy yếu mạnh nhất. Đồng USD đang tạm dừng đà phục hồi so với euro.

Trên thị trường hàng hóa, đà tăng của vàng đang chững lại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt; khí tự nhiên (NATGAS) tiếp tục tăng trước thời điểm đáo hạn hợp đồng; trong khi dầu WTI vẫn chịu áp lực giảm.