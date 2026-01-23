Tổng quan thị trường: Chỉ số PMI định hình thị trường châu Âu 🚨

-
Tuần giao dịch đang khép lại trong sắc đỏ trên phần lớn các thị trường châu Âu. Hợp đồng tương lai của nhiều chỉ số cho thấy xu hướng giảm nhẹ: FRA40 (Pháp) giảm 0,1%, SPA35 (Tây Ban Nha) giảm 0,2% và ITA40 (Ý) cũng giao dịch thấp hơn. Ngược lại, DE40 (Đức) tăng 0,2%, trong khi UK100 ghi nhận mức tăng khiêm tốn.
Hôm nay, châu Âu đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, khi các nền kinh tế lớn cùng khu vực đồng euro công bố PMI sơ bộ.
Pháp: Hoạt động khu vực tư nhân suy yếu trong tháng 1, với PMI tổng hợp giảm xuống 48,6, chủ yếu do lĩnh vực dịch vụ yếu (47,9). Ngược lại, sản xuất công nghiệp tăng lên 51, trong khi niềm tin doanh nghiệp đạt mức cao nhất trong 16 tháng.
Đức: Hoạt động kinh doanh cải thiện trong tháng 1, PMI tổng hợp đạt 52,5, được dẫn dắt bởi dịch vụ (53,3) và sự phục hồi của sản xuất công nghiệp (48,7). Đơn hàng mới tăng, nhưng việc làm giảm, trong khi chi phí và giá bán tiếp tục chịu áp lực đi lên.
Khu vực đồng euro: Hoạt động khu vực tư nhân tiếp tục mở rộng trong tháng 1, với PMI tổng hợp duy trì trên mốc 50, nhờ dịch vụ (51,9) và sản xuất công nghiệp (49,4). Niềm tin doanh nghiệp cải thiện, dù việc làm giảm và áp lực chi phí gia tăng.
Vương quốc Anh: Hoạt động khu vực tư nhân tăng tốc trong tháng 1, với PMI tổng hợp đạt 53,9, chủ yếu nhờ dịch vụ (54,3) và sản xuất (51,6). Đơn hàng mới tăng, song doanh nghiệp vẫn thận trọng trong tuyển dụng và chịu áp lực chi phí.
Doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 0,4% so với tháng trước, vượt kỳ vọng, chủ yếu nhờ doanh số trực tuyến mạnh mẽ, cho thấy tâm lý tiêu dùng đang cải thiện. Doanh số tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, dù quý IV nhìn chung vẫn yếu và doanh số chưa trở lại mức trước đại dịch.
Cập nhật chính trị Pháp: Chính phủ Pháp đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan đến ngân sách 2026. Thủ tướng dự kiến sẽ thúc đẩy phần chi tiêu của ngân sách thông qua Điều 49.3 của Hiến pháp, cho phép thông qua luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.
Kim loại quý: Diễn biến trái chiều. Vàng giảm khoảng 0,2%, giao dịch quanh 4.920 USD/ounce, trong khi bạc tăng khoảng 3%, tiến sát 99 USD/ounce.
Intel công bố kết quả kinh doanh Q4/2025 tích cực, với doanh thu 13,7 tỷ USD và EPS đạt 0,15 USD, vượt kỳ vọng của thị trường. Mảng Trung tâm Dữ liệu & AI tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư phản ứng thận trọng khi tập trung vào triển vọng Q1/2026 yếu, áp lực chi phí và rủi ro trong khâu thực thi chiến lược, dẫn đến đà bán tháo cổ phiếu và tâm lý thị trường kém tích cực.
