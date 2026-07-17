Tổng quan thị trường: Chứng khoán châu Âu giảm điểm giữa căng thẳng Mỹ - Iran 📉 Ngành bán dẫn chịu áp lực

Thị trường châu Âu mở cửa giảm điểm vào thứ Sáu khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, khiến nỗi lo lạm phát quay trở lại. Tuy nhiên, đà bán tháo vẫn ở mức tương đối kiểm soát được nhờ mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khởi đầu khả quan, giúp giảm bớt thiệt hại. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm khoảng 0,6% trong phiên giao dịch sớm, nhưng vẫn trên đà tăng nhẹ trong tuần.

Nhìn vào biểu đồ hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 (EU50), có thể thấy rõ đường EMA50 đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ. Nếu để mất mốc 6.216 điểm, thị trường có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh sâu và kéo dài hơn, thậm chí về tới 5.925 điểm - nơi đường EMA200 (đường màu đỏ) đang nằm. Lo ngại lạm phát cùng giá dầu tăng cao có thể là những yếu tố thúc đẩy đà giảm này.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức hôm nay cũng giảm điểm, hiện chỉ cao hơn một chút so với đường EMA200 (đường màu đỏ) tại mốc 24.500 điểm. Chỉ số RSI đang dao động gần vùng trung tính, quanh mức 44, nhưng xét về khối lượng giao dịch thì phe bán vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Tomra Systems tăng 15% sau báo cáo lợi nhuận

Cổ phiếu Tomra Systems (TOM.NO), nhà sản xuất máy bán hàng tự động thu hồi vỏ chai hàng đầu châu Âu, tăng gần 15% trong phiên thứ Sáu lên mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư.

Nhà đầu tư đón nhận tích cực trước kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng, cùng mức tăng trưởng ấn tượng của mảng Thu gom (Collection) - bộ phận chuyên sản xuất máy bán hàng tự động phục vụ các hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc cho vỏ chai và lon.

Trên toàn cầu, các máy bán hàng tự động của công ty thu gom hơn 50 tỷ vỏ chai và lon rỗng mỗi năm.

Các hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu

Doanh thu tập đoàn tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 405 triệu euro, trong khi EBITA điều chỉnh tăng 30%, lên 57 triệu euro. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh tăng từ 0,08 euro lên 0,10 euro, dù biên lợi nhuận gộp giảm xuống 41,3% so với mức 44,3% cùng kỳ năm trước, do cơ cấu sản phẩm kém thuận lợi hơn.

Mảng Thu gom (Collection) là điểm sáng nổi bật nhất, với doanh thu tăng vọt 45%. Đà tăng trưởng này đến từ việc triển khai các chương trình hoàn trả tiền đặt cọc mới tại Ba Lan, Bồ Đào Nha, Singapore và Romania, kéo theo nhu cầu tăng mạnh đối với máy bán hàng tự động của công ty.

Một động lực đáng chú ý khác là hợp đồng mà Tomra vừa công bố, theo đó công ty sẽ cung cấp khoảng 1.200 máy bán hàng tự động cho một nhà bán lẻ lớn tại Anh, đón đầu chương trình hoàn trả tiền đặt cọc trên toàn quốc dự kiến ra mắt vào năm 2027. Theo Barclays, thị trường Anh cuối cùng có thể cần tới 17.000 máy TOMRA.

Các mảng kinh doanh còn lại của công ty ghi nhận kết quả trái chiều: doanh thu mảng Thực phẩm (Food) tăng 5%, trong khi doanh thu mảng Tái chế (Recycling) giảm 11% do nhu cầu suy yếu tại châu Á. Tomra giữ nguyên dự báo cả năm, kỳ vọng doanh thu mảng Thu gom đạt 400-440 triệu euro trong nửa cuối năm 2026, so với 454 triệu euro của nửa đầu năm.

Công ty cũng dự báo doanh thu cả năm của mảng Tái chế đạt 200-215 triệu euro và mảng Thực phẩm đạt 340-360 triệu euro. Ban lãnh đạo cảnh báo rằng căng thẳng thương mại, thuế quan và bất ổn thị trường nói chung có thể khiến khách hàng trì hoãn quyết định đầu tư. Khoảng 15% doanh thu tập đoàn đến từ Mỹ, trong khi hơn 90% lượng hàng bán tại Mỹ lại được cung ứng từ châu Âu, khiến công ty dễ chịu tác động nếu các mức thuế quan mới được áp dụng. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn chủ yếu tập trung vào đà tăng trưởng mạnh mẽ của mảng Thu gom cùng cơ hội tăng trưởng dài hạn mà việc mở rộng toàn cầu của các hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc mang lại.

Biểu đồ giá cổ phiếu Tomra Systems (TOM.NO)

Cổ phiếu này đang tăng hai chữ số trong phiên hôm nay, nhưng vẫn duy trì xu hướng giảm dài hạn suốt nhiều năm qua. Ngay cả sau đợt tăng mạnh hôm nay, giá cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 5% so với đường EMA200 (đường màu đỏ) - ranh giới thường được xem là mốc phân định giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm dài hạn.

Đối với phe mua (bulls), ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng không chỉ là việc bứt phá lên trên đường EMA200 quanh mốc 117 NOK, mà còn là việc vượt qua mốc thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần nhất, quanh vùng 128 NOK. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm ở vùng 109 NOK - mức giá mở cửa hôm nay - và vùng 98-100 NOK, nơi cổ phiếu từng giao dịch trước khi bật tăng vọt (gap up) trong phiên hôm nay.

Nguồn: xStation5