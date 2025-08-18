Top 3 thị trường đáng chú ý

Thị trường tài chính khép lại tuần trước với nhiều biến động mạnh, được thúc đẩy bởi cuộc gặp giữa Trump và Putin. Tình hình tại Ukraine sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt trong tuần này, song sự chú ý của giới đầu tư cũng sẽ chuyển sang các sự kiện quan trọng khác. Trọng tâm chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi Chủ tịch Jerome Powell dự kiến phát biểu tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào thứ Sáu. Ngoài ra, hàng loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng cũng sẽ được công bố, bao gồm các chỉ số PMI sơ bộ và số liệu lạm phát từ Eurozone và Nhật Bản. Trong bối cảnh này, ba thị trường đáng theo dõi trong tuần là US500, VÀNG và USDJPY.

US500

Hơn 90% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố lợi nhuận quý, kết quả nhìn chung vượt kỳ vọng, dù cần lưu ý rằng mức kỳ vọng vốn khá thấp. Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ, trong đó có US500, đã đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước. Trước bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, thuế quan và chính sách tiền tệ, giới đầu tư đặt câu hỏi liệu định giá hiện tại có còn hợp lý. Do đó, sự chú ý sẽ dồn về bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu. Sau bất ngờ lớn từ số liệu lạm phát PPI, về lý thuyết ông được kỳ vọng sẽ kiềm chế kỳ vọng rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là điều “chắc chắn 100%”, bởi vẫn còn nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất trước cuộc họp tháng 9.

GOLD

Vàng đang trong giai đoạn tích lũy kể từ khi đạt đỉnh lịch sử vào tháng 9, chờ đợi một chất xúc tác để bứt phá khỏi vùng kháng cự quan trọng quanh 3440 USD hoặc ngưỡng hỗ trợ tại 3300 USD. Sự bất định liên quan đến Ukraine tiếp tục là yếu tố then chốt, đồng thời mọi diễn biến liên quan đến chính sách tiền tệ đều mang tính quyết định đối với vàng. Về dữ liệu, chỉ số PMI sơ bộ tháng 8 dự kiến công bố vào thứ Năm sẽ có tác động đáng kể, khi chúng có thể ảnh hưởng đến định giá đồng USD, từ đó tác động đến giá vàng.

USDJPY

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã khiến đồng yên mạnh lên khi gợi ý rằng có khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm nâng lãi suất. Đồng thời, ông thường xuyên bình luận về lãi suất Mỹ, cho rằng chúng nên thấp hơn đáng kể. Trong bối cảnh quyết định của BoJ, dữ liệu lạm phát công bố vào thứ Sáu sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu lạm phát cao hơn (và thực tế đã vượt rõ rệt mục tiêu), khả năng BoJ nâng lãi suất sẽ tăng đáng kể. Dĩ nhiên, từ góc nhìn của đồng USD, bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole sẽ mang tính quyết định.