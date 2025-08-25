Top 3 thị trường đáng chú ý

Lạm phát PCE, Báo cáo thu nhập Nvidia - "Bom nổ chậm" cuối cùng của tháng 8

Một trong những sự kiện then chốt của thị trường tài chính toàn cầu – Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole – đã khép lại. Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng lãi suất tại Mỹ có thể được hạ, do tiêu dùng cá nhân đang suy yếu và thị trường lao động vẫn ở trạng thái “mong manh”. Đồng thời, theo Powell, kịch bản cơ sở cho lạm phát Mỹ cho thấy xu hướng tiếp tục giảm, bất chấp sự gia tăng ngắn hạn do thuế quan thương mại. Bên cạnh đó, Canada dự kiến sẽ gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, điều này có thể giúp giảm đáng kể rủi ro lạm phát tại Mỹ và tạo thêm dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất.

Tuần này sẽ có loạt báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng có thể ảnh hưởng đến các quyết định sắp tới của Fed. Thị trường cũng sẽ dồn sự chú ý vào báo cáo lợi nhuận của Nvidia – hiện là công ty lớn và quan trọng nhất ở Phố Wall. Sau cuối tuần, nhà đầu tư sẽ theo dõi thêm các thông tin mới về vấn đề thương mại và tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Trong bối cảnh đó, các thị trường được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ sẽ là US100, USDJPY và dầu thô (OIL).

US100

Nvidia, với vốn hóa thị trường vượt 4 nghìn tỷ USD, hiện là công ty lớn nhất thế giới. Tỷ trọng của Nvidia trong chỉ số Nasdaq 100 vượt quá 14%, có nghĩa là kết quả kinh doanh của công ty này sẽ tác động lớn đến diễn biến của cả chỉ số. Công bố lợi nhuận từ gã khổng lồ công nghệ này cũng sẽ phản ánh tâm lý chung đối với các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Kỳ vọng đặt ra là Nvidia sẽ tiếp tục báo cáo tăng trưởng mạnh, hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận. EPS điều chỉnh dự kiến đạt 1,00 USD, tăng gần 50% so với năm ngoái, trong khi doanh thu dự kiến vượt 46 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng một bất ngờ tích cực nằm trong khoảng 48–50 tỷ USD, có thể giúp cổ phiếu Nvidia lập đỉnh mới. Ở chiều ngược lại, doanh số bán chip H20 sang Trung Quốc – vừa được Washington cho phép – vẫn còn chưa chắc chắn. Kết quả kinh doanh quý tài chính II/2026 của Nvidia (bao gồm giai đoạn tháng 5–7/2025) sẽ được công bố vào thứ Tư, sau khi Phố Wall đóng cửa.

USDJPY

Sau Jackson Hole, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang các dữ liệu vĩ mô sắp tới. Trước thềm cuộc họp tháng 9 của Fed, nhà đầu tư sẽ nhận được một số báo cáo quan trọng. Thứ Năm, 28/08: công bố ước tính lần 2 GDP quý II của Mỹ. Tăng trưởng được kỳ vọng đạt tới 3,1% (yoy). Thứ Sáu, 29/08: công bố dữ liệu lạm phát PCE – thước đo ưa thích của Fed. Lạm phát tổng thể dự kiến duy trì ở mức 2,6% yoy, trong khi lạm phát lõi có thể tăng lên 2,9% yoy (số liệu tháng 7). Bất kỳ bất ngờ nào theo hướng tăng đều có thể hỗ trợ cho đồng USD, vốn đã suy yếu mạnh đầu năm nay và hiện vẫn đang khó khăn trong việc hồi phục.

OIL

Đàm phán giữa Ukraine và Nga vẫn bế tắc. Nga đã có thêm thời gian để tránh các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc thuế quan thứ cấp, trong khi Ấn Độ đang đối mặt với gánh nặng thương mại mới. Từ thứ Tư tới, mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ sẽ có hiệu lực, một nửa trong số đó được lý giải bởi việc nước này mua dầu thô từ Nga. Nếu Ấn Độ quyết định hạn chế nhập khẩu dầu Nga, điều này có thể thúc đẩy giá dầu tiếp tục tăng, nối dài đà phục hồi ghi nhận cuối tuần trước.