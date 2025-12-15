Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh thường là giai đoạn thị trường giao dịch khá trầm lắng, biến động giảm và các xu hướng hiện tại có xu hướng được duy trì. Tuy nhiên, bước sang thời điểm cuối năm 2026, bối cảnh này có thể sẽ khác. Thị trường sắp đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ bị công bố chậm, đồng thời là hai quyết định lãi suất then chốt từ khu vực đồng euro và Nhật Bản. Vì vậy, trong tuần này, ba thị trường quan trọng nhất bao gồm, cặp tiền EURUSD, USDJPY và chỉ số chứng khoán US100.

EURUSD

Cặp tiền này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10. Động lực chính đến từ tín hiệu ôn hòa rõ rệt của Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi mà ông dự đoán thị trường lao động sẽ suy yếu, bất chấp sự bất đồng ngày càng gia tăng trong nội bộ Fed về lộ trình lãi suất trong năm tới. Một điểm đáng chú ý là báo cáo NFP sẽ được công bố vào thứ Ba (ngày 16/12). Trong khi đó, dữ liệu lạm phát CPI sẽ được công bố vào thứ Năm (ngày 18/12). Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ đưa ra quyết định lãi suất và không loại trừ khả năng có một bất ngờ mang tính “diều hâu”, trong bối cảnh lạm phát gần đây có dấu hiệu quay trở lại và triển vọng tăng trưởng của Eurozone có thể được cải thiện.

USDJPY

Các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của cặp USDJPY, đặc biệt trong bối cảnh cặp tiền này đã nỗ lực quay lại xu hướng giảm trong tuần trước. Đà tăng của đồng yên hồi tháng 11 xuất phát từ những tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang tiến gần hơn tới việc nâng lãi suất. Không chỉ quyết định lãi suất, mà thông điệp định hướng chính sách trong thời gian tới mới là yếu tố then chốt đối với thị trường. Mặc dù mặt bằng lãi suất tại Nhật Bản vẫn được kỳ vọng duy trì ở mức thấp, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật hiện đã vươn lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Điều này cho thấy, xét trên phương diện cơ bản, USDJPY có dư địa để giao dịch ở vùng thấp hơn đáng kể. Để kịch bản này trở thành hiện thực, thị trường cần hội tụ đồng thời nhiều yếu tố: dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu, lập trường cứng rắn hơn từ BOJ, và quan trọng nhất là tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

US100

Các báo cáo tài chính quan trọng đã được công bố vào tuần trước, như Oracle, Adobe và Broadcom. Mặc dù phần lớn các công ty cho thấy đà tăng trưởng đáng kể, nhưng những nghi ngờ lớn đã xuất hiện đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau khi Oracle và Broadcom gây thất vọng so với kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động tiếp tục “nguội đi” trong khi nền kinh tế vẫn duy trì sự vững chắc, chỉ số US100 vẫn có cơ hội tiếp tục tiến tới các mức đỉnh lịch sử, tương tự như quỹ đạo tăng gần đây của chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ US2000.