Top 3 thị trường đáng chú ý

Thị trường tài chính đang bước vào một tuần giao dịch sôi động, với tâm điểm hướng về thị trường ngoại hối và hàng hóa. Hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu sắp được công bố - bao gồm PMI sản xuất, lạm phát CPI tại các nền kinh tế lớn và các báo cáo thị trường lao động Mỹ - nhiều khả năng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng xu hướng giao dịch ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, EURUSD, WHEAT và PLATINUM nổi lên như những tài sản đáng chú ý nhất, khi các yếu tố địa chính trị và nền tảng vĩ mô tiếp tục chi phối diễn biến giá.

EURUSD

Tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào chuỗi dữ liệu lao động Mỹ, đúng vào thời điểm Fed đã chính thức điều chỉnh trọng tâm chính sách. Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất cho thấy cán cân rủi ro đã nghiêng về phía việc làm, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, tốc độ tạo việc làm chậm lại và kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp suy yếu rõ rệt. Theo đánh giá của Fed, rủi ro từ việc suy yếu của thị trường lao động hiện lớn hơn áp lực từ lạm phát PCE, vốn vẫn duy trì ở mức tương đối cao 2,8% so với cùng kỳ. Vì vậy, EURUSD được dự báo sẽ phản ứng mạnh trước bất kỳ bất ngờ nào trong báo cáo ADP giữa tuần và bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào cuối tuần.

Wheat

Thị trường lúa mì CBOT đã điều chỉnh sau những tín hiệu tích cực ban đầu từ cuộc đối thoại Trump - Zelensky, khi nhà đầu tư tạm thời loại bỏ một phần phí rủi ro địa chính trị, kỳ vọng vào khả năng nguồn cung xuất khẩu từ Ukraine trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, triển vọng hòa bình vẫn còn rất mờ nhạt. Trên phương diện kỹ thuật, WHEAT đang giao dịch sát các đáy ngắn hạn, với RSI quanh mức 32, cho thấy thị trường đang tiệm cận vùng quá bán. Đồng thời, dữ liệu CoT phản ánh vị thế bán ròng lớn của các quỹ đầu cơ, trong khi nhóm nhà sản xuất bắt đầu quay lại mua vào khi giá suy yếu. Điều này cho thấy đà giảm hiện tại có thể đã phản ánh quá mức sự lạc quan về tiến trình đàm phán, mở ra khả năng thị trường lúa mì sẽ có một khởi đầu đầy biến động trong năm 2026.

Platinum

Thị trường Kim loại quý khép lại năm 2025 với giai đoạn biến động mạnh mẽ, trong đó bạch kim là tâm điểm. Chỉ trong tuần trước, giá bạch kim đã chịu áp lực bán mạnh sau khi COMEX nâng yêu cầu ký quỹ. Dù chưa xuất hiện tình trạng đầu cơ quá mức, nhưng việc tiếp tục tăng ký quỹ có thể làm giảm sự tham gia của các nhà đầu tư thương mại. Các dự báo mới cho thấy thị trường bạch kim có thể tiến tới trạng thái cân bằng hơn trong năm 2026, song sau đợt tăng mạnh vừa qua, giá nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để hình thành một mặt bằng ổn định mới.