Top 3 thị trường đáng chú ý

Thị trường toàn cầu vẫn trong trạng thái căng thẳng khi tình hình bất ổn nội bộ tại Iran chưa chấm dứt, làm gia tăng lo ngại địa chính trị. Sự bất ổn này còn bị khuếch đại bởi bức tranh thiếu minh bạch tại Venezuela và việc không có tiến triển đáng kể nào trong tiến trình hòa bình ở Ukraine. Những điểm nóng như vậy thường kích hoạt biến động mạnh trên thị trường dầu thô. Tuy nhiên, sự chú ý của nhà đầu tư ngày càng bị phân hóa giữa địa chính trị và Phố Wall; sau mùa công bố kết quả kinh doanh của các ngân hàng, tâm điểm đang chuyển sang lĩnh vực công nghệ, với Netflix và Intel dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập trong tuần này. Dù lịch kinh tế vĩ mô khá dày, nhưng lại thiếu các dữ liệu “hạng nặng”. Dẫu vậy, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sắp tới vẫn là điểm then chốt, vì bất kỳ thay đổi nào về giọng điệu cũng có thể tạo ra tác động sâu rộng tới đồng yên. Do đó, dưới đây sẽ là 3 thị trường cần theo dõi trong tuần này USDJPY, US100 và OIL.WTI.

USDJPY

Cặp tiền USDJPY đang tiếp cận gần mức đỉnh của năm 2024, những mức chưa từng thấy kể từ cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Sự suy yếu kéo dài của đồng yên đến từ nhiều yếu tố kết hợp: áp lực lạm phát dai dẳng, nợ công gia tăng, đà phục hồi kinh tế yếu và sự trì trệ được cảm nhận từ ngân hàng trung ương. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đã ám chỉ khả năng can thiệp phối hợp với Hoa Kỳ để hỗ trợ đồng tiền đang chịu áp lực. Dù đồng yên yếu có lợi cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu, nó đồng thời làm xói mòn sức mua trong nước thông qua lạm phát nhập khẩu. BoJ được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu này, nhưng thị trường đang theo dõi sát bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm tăng lãi suất đầu tiên hoặc các biện pháp can thiệp bằng lời nói.

US100

Các chỉ số chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực trước sự hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị vào tuần trước và được củng cố thêm bởi kết quả kinh doanh xuất sắc của TSMC. Gã khổng lồ bán dẫn báo cáo lợi nhuận ròng 505,7 tỷ TWD (khoảng 16 tỷ USD), cho thấy sức khỏe tốt của toàn ngành và nâng kỳ vọng đối với các báo cáo sắp tới từ các công ty công nghệ Mỹ. Dù không có thành viên nào của nhóm “Magnificent Seven” công bố kết quả trong tuần này, sự chú ý của nhà đầu tư vẫn đổ dồn vào Netflix và Intel; trong đó Intel đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, được hỗ trợ bởi chính sách của chính phủ và các đơn hàng doanh nghiệp mới. US100 (Nasdaq 100) hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử lập vào tháng 10 khoảng 2%, trong khi US500 (S&P 500) đã liên tục thiết lập các mốc đỉnh mới kể từ đầu năm.

OIL.WTI

Giá dầu thô vẫn chịu biến động cực mạnh, với mức tăng có lúc lên tới 9% trong năm nay. Đà tăng này gắn chặt với bất ổn địa chính trị liên quan đến Venezuela, Nga và Iran. Những đồn đoán về khả năng Mỹ can thiệp tại Tehran đã giữ giá dầu ở mức cao của nhiều tuần, bất chấp các dự báo cơ bản cho thấy nguồn cung toàn cầu dư thừa đáng kể. Nếu phần bù rủi ro địa chính trị bắt đầu suy giảm, thị trường có thể đối mặt với áp lực giảm mạnh. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, kỳ vọng giá duy trì ở các mức cao hiện tại vẫn còn.