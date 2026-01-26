Top 3 thị trường đáng chú ý

Sau Hội nghị Davos và việc hạ nhiệt căng thẳng xoay quanh chủ đề Greenland, thị trường tài chính toàn cầu bước vào một tuần mới đặc biệt sôi động. Trọng tâm chính vẫn là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khả năng Fed cắt giảm lãi suất gần như đã bị loại bỏ, vì vậy sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển qua bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell - đặc biệt thời gian gần đây ông đã trở thành mục tiêu của các công kích cá nhân từ Bộ Tư pháp Mỹ. Tuần này cũng đánh dấu giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ, khi hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố kết quả kinh doanh. Dù lịch dữ liệu vĩ mô tương đối nhẹ, thị trường vẫn sẽ theo dõi sát các số liệu quan trọng từ Nhật Bản và khu vực châu Đại Dương. Trong bối cảnh đó, USD/JPY, US100 và SILVER là những thị trường đáng chú ý nhất.

USDJPY

Đồng USD đã cho thấy sự suy yếu mạnh mẽ, chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị liên quan đến Greenland. Tuy nhiên, tuyên bố của Donald Trump rằng Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực mà ưu tiên các cuộc đàm phán chính thức đã phần nào mang lại sự rõ ràng về vai trò của Washington tại khu vực này. Bất chấp sự suy yếu của USD, cặp USD/JPY vẫn neo gần các đỉnh cao nhất kể từ thập niên 1990, chủ yếu do lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt. Với đồng USD, sự kiện then chốt là cuộc họp Fed vào thứ Tư, đặc biệt là buổi họp báo của Jerome Powell, nơi ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ tính độc lập của ngân hàng trung ương - một động thái hiếm thấy trong lịch sử. Đối với đồng yên, phiên giao dịch quyết định sẽ rơi vào thứ Sáu, khi Nhật Bản công bố dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo và số liệu sản xuất công nghiệp.

US100

Thị trường đang bước vào tuần quan trọng nhất của mùa báo cáo lợi nhuận. Vào thứ Tư, ngay sau quyết định lãi suất của Fed, ba “ông lớn” trong nhóm Magnificent Seven - Microsoft, Meta và Tesla - sẽ công bố kết quả kinh doanh, cùng với IBM. Sang thứ Năm, tâm điểm sẽ chuyển sang Apple. Bên cạnh đó, ngành bán dẫn toàn cầu sẽ theo dõi sát báo cáo tài chính của ASML vào thứ Tư. Kỳ vọng của thị trường hiện đang ở mức rất cao; nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ đòi hỏi những kết quả vượt dự báo đáng kể để có thể biện minh cho mặt bằng định giá hiện tại.

SILVER

Bạc tiếp tục lập các đỉnh lịch sử mới gần như mỗi ngày, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng thiếu hụt nguồn cung vật chất. Thị trường bạc đang đối mặt với tình trạng thâm hụt mang tính cấu trúc, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho đà tăng hiện tại. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, biến động giá bạc vẫn sẽ gắn chặt với diễn biến của vàng, đồng USD và bức tranh địa chính trị toàn cầu. Dù căng thẳng quanh Greenland đã hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn đặc biệt cảnh giác với các diễn biến tại Iran, Venezuela và Nga. Bất kỳ sự leo thang nào ở những điểm nóng này đều có thể giúp giá bạc tiếp tục chu kỳ lập đỉnh lịch sử mới.