Top 3 thị trường đáng chú ý

Chúng ta đã nhận được loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ — báo cáo lạm phát CPI tháng 8 và báo cáo thị trường lao động vào những tuần trước đó. Đây là những thông tin then chốt trước quyết định lãi suất của Fed trong tuần này. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng sẽ công bố quyết định chính sách. Trong bối cảnh này, ba thị trường dưới đây đang được nhà đầu tư theo dõi sát sao: gồm US2000, Bitcoin và USDCAD.

US2000

Các công ty vốn hóa nhỏ thường nhạy cảm nhất với chi phí vốn. Nhóm này thường hưởng lợi nhiều nhất trong giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ, miễn là không có lo ngại về suy thoái sâu. Nguyên nhân là nhờ giảm chi phí lãi vay, biên lợi nhuận được cải thiện và tâm lý rủi ro tích cực hơn. Tại cuộc họp Fed sắp tới (16–17/9), thị trường phần lớn kỳ vọng cắt giảm 25 điểm cơ bản, điều này hỗ trợ câu chuyện tích cực cho nhóm vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, quan trọng không kém chính là giọng điệu tại cuộc họp báo sau quyết định, vốn có thể tác động mạnh hơn cả bản thân quyết định. Hiện tại, thị trường đã định giá đầy đủ cho kịch bản cắt giảm 25 điểm cơ bản.

USDCAD

Vào thứ Tư (17/9), Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định lãi suất. Thị trường hiện đang định giá 83% khả năng giảm 25 điểm cơ bản. Đồng thời, giá dầu yếu thường gây áp lực lên CAD vì đây là đồng tiền của một nước xuất khẩu hàng hóa. Yếu tố then chốt với tỷ giá sẽ là sự kết hợp giữa thông điệp của BoC (tốc độ và điều kiện nới lỏng tiếp theo), định hướng từ Fed (đặc biệt là cuộc họp báo), cùng với biến động ngắn hạn của giá dầu.

Bitcoin

Bitcoin đang ở vùng quan trọng. Sau khi phòng thủ thành công khu vực 109.000 – 111.000 USD, đồng tiền số này đã bật tăng trở lại trên 115.000 USD. Trong vài tuần gần đây, Bitcoin rõ ràng đã kém hơn so với các chỉ số chứng khoán. Do đó, sự thay đổi trong thông điệp của Fed và động thái cắt giảm lãi suất có thể giúp hồi sinh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Vì vậy, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác rất đáng theo dõi trong tuần tới.