Top 3 thị trường đáng chú ý

Một “siêu tuần” hiếm gặp của các ngân hàng trung ương đang diễn ra kết hợp với căng thẳng địa chính trị tăng nhanh liên quan đến các diễn biến tại Trung Đông. Lịch sự kiện dày đặc bất thường, bao gồm quyết định lãi suất từ Fed (thứ Tư), ECB (thứ Năm) và Bank of Japan (thứ Năm); một chất xúc tác lớn cho lĩnh vực công nghệ là hội nghị AI Nvidia GTC Conference (thứ Hai–thứ Năm); cùng yếu tố chính trị là cuộc họp Hội đồng Ngoại giao Liên minh châu Âu tập trung vào tình hình Trung Đông. Đồng thời, thị trường dầu mỏ đang phản ánh các rủi ro cực đoan về khả năng gián đoạn kéo dài đối với các tuyến vận chuyển quan trọng. Do đó, dưới đây sẽ là 3 thị trường đáng chú ý nhất trong tuần: OIL, US500, USDJPY.

OIL

Dầu mỏ vẫn là thước đo rõ ràng nhất của những căng thẳng hiện tại tại Trung Đông. Tuy nhiên, rủi ro thị trường giờ đây không chỉ nằm ở biến động giá, mà chủ yếu ở thời gian kéo dài của các gián đoạn và tốc độ mà dòng chảy dầu toàn cầu có thể điều chỉnh. Trong những ngày gần đây, dầu Brent Crude đã có lúc giao dịch trên mức 100 USD/thùng, và các ngân hàng đầu tư đang nâng dự báo giá ngắn hạn, với giả định rằng căng thẳng địa chính trị và rủi ro đối với cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ giữ thị trường trong trạng thái nguồn cung thắt chặt. Các sự kiện vĩ mô sắp tới có thể tiếp tục khuếch đại biến động theo cả hai hướng: dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của China (thứ Hai) sẽ cung cấp tín hiệu về nhu cầu, tiếp theo là các quyết định từ Fed, ECB và Bank of Japan, những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến đồng USD và điều kiện tài chính toàn cầu.

US500

Cổ phiếu Mỹ hiện đang bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố: tín hiệu từ chính sách tiền tệ, câu chuyện tăng trưởng liên quan đến AI và rủi ro địa chính trị. Quyết định của Fed cùng buổi họp báo của Jerome Powell (thứ Tư) sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong tuần đối với nhà đầu tư cổ phiếu. Thị trường sẽ theo dõi liệu ủy ban có nhấn mạnh kịch bản “lãi suất cao trong thời gian dài” do rủi ro lạm phát (đặc biệt nếu giá dầu vẫn ở mức cao) hay không, hoặc liệu họ có nhận thấy đủ dấu hiệu kinh tế chậm lại để tạo dư địa cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Đồng thời, hội nghị Nvidia GTC Conference (thứ Hai–thứ Năm) có thể một lần nữa củng cố câu chuyện về trí tuệ nhân tạo, thông qua việc công bố sản phẩm mới, lộ trình công nghệ và các bài trình bày của CEO Jensen Huang.

USDJPY

Quyết định của Bank of Japan (thứ Năm) cùng buổi họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda sẽ được thị trường phân tích để tìm tín hiệu về tính bền vững của lạm phát tại Japan cũng như tác động của các cú sốc hàng hóa toàn cầu. Đồng thời, quyết định của Fed (thứ Tư) sẽ xác định hướng đi của lợi suất trái phiếu Mỹ, vốn vẫn là động lực chính đối với đồng USD. Trên thực tế, cặp tiền USD/JPY sẽ cần phải phân tích theo hai hướng: trước tiên là quyết định của Fed, sau đó là quyết định của BOJ. Chỉ sau khi cả hai thông báo được công bố, thị trường mới có thể kỳ vọng một xu hướng rõ ràng hơn.