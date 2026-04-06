Top 3 thị trường đáng chú ý

Sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, Phố Wall chuẩn bị trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên cần lưu ý rằng thứ Hai, ngày 6 tháng 4, vẫn là ngày nghỉ ngân hàng tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Mặc dù tuần đầu tiên của tháng 4 sẽ mang đến nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng, tâm lý thị trường vẫn gắn chặt với căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ. Khi giá dầu thô duy trì trên mốc 100 USD, trong khi vàng và cổ phiếu suy yếu, nhà đầu tư trong những ngày tới sẽ tập trung vào ba công cụ then chốt: OIL, EURUSD và US500.

OIL

Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump không giúp xoa dịu lo ngại của thị trường, mà ngược lại còn làm gia tăng bất ổn địa chính trị. Có vẻ như thời hạn cho một giải pháp ngoại giao - nhiều lần được gia hạn và ấn định vào ngày 6 tháng 1 - giờ đây gần như không còn hiệu lực. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống cảnh báo về một chiến dịch ném bom “quy mô lớn” nhằm vào Iran trong vòng 2–3 tuần tới, với mục tiêu buộc đối phương phải đầu hàng hoàn toàn. Trong khi đó, Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, và Tehran tiếp tục các cuộc tấn công vào mục tiêu trên đất liền và tàu chở dầu. Tình hình đang leo thang từng ngày; tuần tới sẽ là phép thử quan trọng đối với rủi ro toàn cầu. Nếu hoạt động xuất khẩu qua eo biển không được khôi phục ít nhất một phần, thế giới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

EURUSD

Tuần tới sẽ được định hình bởi các dữ liệu vĩ mô quan trọng từ Mỹ. Vào thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận các số liệu mang tính nhìn lại, bao gồm lạm phát PCE tháng 2 và GDP quý 4 năm 2025 đã điều chỉnh. Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự sẽ đến vào thứ Sáu với báo cáo CPI tháng 3. Các dự báo sơ bộ cho thấy lạm phát tổng thể có thể tăng thêm tới 1 điểm phần trăm so với tháng 2, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng mạnh. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát phản ứng của đồng USD; hiện tại, đồng bạc xanh đang được hỗ trợ bởi xu hướng trú ẩn tiền mặt và sự suy yếu của châu Âu dưới áp lực chi phí năng lượng. Bất kỳ sự leo thang nào thêm tại Trung Đông trong tuần tới có thể củng cố xu hướng giảm của EURUSD, trong khi tín hiệu đột phá hòa bình có thể kích hoạt đợt bán tháo mạnh đối với USD.

US500

Hợp đồng tương lai S&P 500 bước vào tuần mới với mức thấp hơn khoảng 6% so với đỉnh lịch sử - một hiệu suất tương đối vững chắc trong bối cảnh phong tỏa Eo biển Hormuz và xung đột tại Iran. Tuy nhiên, Warren Buffett cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại vẫn chưa đủ sâu để biện minh cho việc mua vào mạnh. Trong những ngày tới, thị trường cổ phiếu sẽ tập trung đánh giá liệu cú sốc lạm phát hiện tại có mang tính cấu trúc hay không. Đồng thời, thị trường cũng bắt đầu định vị trước mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới. Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, việc không chứng minh được khả năng tạo lợi nhuận từ các khoản đầu tư lớn vào AI có thể trở thành chất xúc tác cho đợt bán tháo ở các “ông lớn” công nghệ. Nhà đầu tư có thể chuyển sang các lĩnh vực có khả năng chống chịu tốt hơn trong khủng hoảng, như năng lượng và ngân hàng - những ngành có thể hưởng lợi trực tiếp từ biến động thị trường và giá hàng hóa cao.