Top 3 thị trường đáng chú ý

Nhà đầu tư trên tất cả các thị trường đang kỳ vọng rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được duy trì lâu dài và cuối cùng cho phép mở lại eo biển Hormuz. Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt, chúng vẫn ở mức cao. Sự hưng phấn chủ yếu thể hiện trên thị trường cổ phiếu, nơi định giá đang ở mức kỷ lục. Tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, tuy nhiên sự chú ý toàn cầu vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào Trung Đông. Đồng thời, mùa báo cáo kết quả kinh doanh tại Phố Wall đang diễn ra sôi động, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì mức giá cao lịch sử của các chỉ số. Do đó, trong tuần này, đây sẽ là top 3 thị trường nhà đầu tư cần theo dõi: GBPUSD, GOLD và US500.

GBPUSD

Số lượng dữ liệu vĩ mô liên quan đến cả bảng Anh và đô la Mỹ trong những ngày tới sẽ rất nhiều. Vào thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu việc làm của Anh và doanh số bán lẻ của Mỹ. Thứ Tư sẽ có báo cáo lạm phát CPI của Anh, yếu tố có thể mang tính quyết định đối với triển vọng lãi suất tại quốc gia này. Hiện tại, thị trường chỉ định giá khoảng 40% khả năng có một lần tăng lãi suất vào giữa năm, trong khi vào cuối tháng 3, xác suất này gần tương đương hai lần tăng. Về chính sách tiền tệ, phiên điều trần của Kevin Warsh trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sẽ rất quan trọng. Những phát biểu của ông có thể hé lộ định hướng của Fed sau khi Jerome Powell rời nhiệm sở. Ngoài ra, vào thứ Năm, dữ liệu PMI sơ bộ cho lĩnh vực sản xuất của cả Anh và Mỹ sẽ được công bố.

GOLD

Giá vàng vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường liên quan đến tình hình Trung Đông. Một cách nghịch lý, việc leo thang xung đột có thể gây áp lực giảm lên vàng do lo ngại lạm phát gia tăng trong tương lai và các biện pháp thắt chặt từ ngân hàng trung ương. Ngược lại, khi tâm lý được cải thiện, giá vàng có thể được hỗ trợ do rủi ro lạm phát giảm, làm giảm khả năng tăng lãi suất trở lại. Trong bối cảnh này, phiên điều trần của Kevin Warsh vào thứ Ba sẽ đặc biệt quan trọng đối với thị trường vàng. Cũng cần lưu ý rằng khi xuất hiện tín hiệu hòa bình từ Trung Đông, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang các rủi ro khác - những yếu tố có thể hỗ trợ kim loại quý. Nợ toàn cầu gia tăng và xu hướng phi đô la hóa là những yếu tố nền tảng có thể thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn, miễn là không bị gián đoạn bởi khả năng quay lại chính sách tiền tệ “diều hâu”.

US500

Các chỉ số Phố Wall đã leo lên mức đỉnh lịch sử mới bất chấp việc eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa. Có vẻ như nhà đầu tư Mỹ đang xem vấn đề này gần như đã được giải quyết. Nếu tâm lý lạc quan này tiếp tục, thị trường sẽ chuyển hoàn toàn sự chú ý sang kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Cho đến nay, phần lớn các “ông lớn” đã công bố kết quả tích cực, dù phản ứng thị trường có phần trái chiều. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ có báo cáo từ các công ty như Tesla, IBM, AT&T và Boeing (thứ Tư), cũng như Caterpillar và Intel (thứ Năm). Ngoài ra, vào thứ Năm cũng sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu liên quan đến đề xuất sáp nhập giữa Warner Bros. Discovery và Paramount Skydance, điều này có thể tạo thêm biến động cho ngành truyền thông.