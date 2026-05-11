Top 3 thị trường đáng chú ý

Mùa báo cáo lợi nhuận tại Phố Wall gần như đã kết thúc, trong khi các nhà đầu tư Mỹ phần lớn vẫn đang phớt lờ tình hình căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông. Biến động trên thị trường dầu mỏ vẫn ở mức cao do sự bất định về việc khu vực này đang tiến gần tới hòa bình hay một đợt leo thang xung đột mới. Tuần này được kỳ vọng sẽ đặc biệt thú vị đối với thị trường. Một mặt, báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố - yếu tố cực kỳ quan trọng đối với triển vọng chính sách của Fed. Mặt khác, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Jerome Powell chính thức kết thúc. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo dõi sát cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình tại Trung Quốc. Các thị trường quan trọng cần theo dõi trong những ngày tới bao gồm EURUSD, CH50cash (China A50) và OIL (dầu Brent).

EURUSD

Giá năng lượng tiếp tục gây áp lực lên đồng euro, trong khi nhà đầu tư vẫn tập trung vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng tại Trung Đông. Khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, sự chú ý được kỳ vọng sẽ quay trở lại chính sách tiền tệ.

Vào thứ Hai, Thượng viện dự kiến sẽ xác nhận Kevin Warsh là Chủ tịch Fed mới, trong khi thứ Sáu sẽ là ngày cuối cùng Jerome Powell tại vị, dù ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc.

Tâm điểm chính của thị trường sẽ là báo cáo lạm phát CPI tháng 4 của Mỹ, dự kiến ở mức khoảng 3.7%, gần gấp đôi mục tiêu của Fed. Dù lạm phát vẫn ở mức cao, nhà đầu tư hiện vẫn chưa kỳ vọng Fed dưới ban lãnh đạo mới sẽ quay trở lại chu kỳ tăng lãi suất.

CH50cash (China A50)

Tuần này cũng sẽ mang tới các dữ liệu vĩ mô quan trọng từ Trung Quốc, bao gồm CPI và PPI công bố vào thứ Hai. Tuy nhiên, tâm điểm chính của thị trường sẽ là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thị trường kỳ vọng khả năng gia hạn thỏa thuận thương mại được ký vào mùa thu năm ngoái. Trump nhiều khả năng sẽ thúc đẩy Trung Quốc tăng mua hàng hóa Mỹ như đậu nành, khí đốt, than đá và máy bay Boeing. Đổi lại, Trung Quốc được cho là sẽ tìm kiếm việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn.

Nếu xuất hiện các tín hiệu tích cực từ cuộc gặp, CH50cash (China 50), vốn giao dịch gần mức cao nhất kể từ năm 2022, có thể tiếp tục tăng và hướng tới các vùng giá từng xuất hiện lần cuối vào năm 2020.

OIL

Phiên cuối tuần qua đã mang lại biến động rất mạnh cho thị trường dầu mỏ, với biên độ dao động khoảng 20 USD/thùng. Cuối cùng, giá đã quay trở lại dưới mốc 100 USD đối với WTI và chỉ nhỉnh hơn 100 USD đối với Brent. Dù đã xuất hiện một số dấu hiệu leo thang tại Trung Đông, có vẻ Donald Trump không hướng tới một cuộc xung đột toàn diện trước chuyến thăm Trung Quốc của mình.

Về dữ liệu, nhà giao dịch cũng nên theo dõi báo cáo tồn kho DOE vào thứ Tư, cùng với các cập nhật hàng tháng từ OPEC và IEA về thị trường dầu mỏ. Cũng cần lưu ý rằng Mỹ gần đây đã ghi nhận mức xuất khẩu dầu cao kỷ lục, điều này có thể góp phần khiến tồn kho tiếp tục giảm trong thời gian tới.