Top 3 thị trường đáng chú ý

Các thị trường tài chính toàn cầu sẽ bước vào tuần mới với tâm điểm là dữ liệu lạm phát và các quyết định của ngân hàng trung ương. Sau báo cáo thị trường lao động Mỹ mạnh hơn kỳ vọng được công bố vào thứ Sáu, đồng USD đã tăng giá đáng kể, làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong những ngày tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đón nhận một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng có thể củng cố hoặc thách thức quan điểm này. Sự chú ý sẽ tập trung vào báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Tư, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm, và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu. Trong bối cảnh đó, dưới đây sẽ là 3 thị trường cần theo dõi US100, GOLD và EURUSD, cũng như màn ra mắt rất được mong đợi trên thị trường chứng khoán của SpaceX do Elon Musk sáng lập.

US100

Nasdaq chuẩn bị bước vào tuần mới sau khi điều chỉnh từ các mức đỉnh lịch sử. Động lực xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạm thời hạ nhiệt, mặc dù kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận của các công ty công nghệ lớn vẫn được hỗ trợ bởi kế hoạch đầu tư vốn quy mô lớn từ các hyperscaler. Định giá của toàn bộ lĩnh vực này vẫn ở mức cao, đồng nghĩa với việc ngay cả những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ cũng có thể tạo ra biến động đáng kể.

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần sẽ là báo cáo lạm phát CPI của Mỹ vào thứ Tư. Sau số liệu Non-Farm Payrolls cực kỳ tích cực, thị trường đã thu hẹp kỳ vọng về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Nếu lạm phát cơ bản tiếp tục duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể tăng thêm, điều vốn thường gây áp lực lên các nhóm cổ phiếu tăng trưởng như US100. Ngược lại, nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, hy vọng về một Fed ôn hòa hơn có thể quay trở lại và hỗ trợ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Một sự kiện lớn khác thu hút sự chú ý của nhà đầu tư là đợt IPO dự kiến của SpaceX. Thương vụ niêm yết vào ngày 12/6, được kỳ vọng là lớn nhất trong lịch sử thị trường, có thể trở thành một phép thử quan trọng khác đối với khẩu vị rủi ro và nhu cầu đầu tư vào các công ty tăng trưởng cao.

Nguồn: xStation5

GOLD

Vàng kết thúc tuần trước trong trạng thái chịu áp lực do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Báo cáo NFP tích cực là lời nhắc nhở rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, làm giảm khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Phép thử quan trọng nhất đối với kim loại quý trong tuần này sẽ đến từ báo cáo CPI vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào thứ Năm.

Nếu lạm phát vượt kỳ vọng, thị trường có thể tiếp tục lùi thời điểm dự báo cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed, qua đó hỗ trợ đồng USD và tạo thêm áp lực giảm đối với giá vàng. Đây sẽ là kịch bản đặc biệt bất lợi cho kim loại quý, vốn không mang lại lợi suất và thường gặp khó khăn khi cạnh tranh với các tài sản có lợi suất cao hơn.

Ngược lại, nếu lạm phát thấp hơn dự báo, vàng có thể nhanh chóng phục hồi một phần mức giảm gần đây. Nhà đầu tư vẫn nhận thức rằng, bất chấp áp lực ngắn hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và những bất ổn kéo dài liên quan đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Do đó, tuần tới có thể quyết định liệu đợt điều chỉnh hiện tại chỉ là phản ứng tạm thời trước dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ hay là sự khởi đầu của một xu hướng giảm sâu hơn.

Nguồn: xStation5

EURUSD

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần đối với cặp tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của ECB vào thứ Năm cùng với buổi họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde. Bản thân quyết định lãi suất nhiều khả năng sẽ không gây bất ngờ cho thị trường, khi giới đầu tư phần lớn kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn có thể là định hướng chính sách trong tương lai cũng như các dự báo kinh tế vĩ mô được cập nhật của ECB.

Trong những tuần gần đây, các nhà hoạch định chính sách của ECB ngày càng nhấn mạnh rủi ro lạm phát, đồng thời thừa nhận rằng nền kinh tế Khu vực Đồng euro vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Triển vọng tăng trưởng yếu cùng với cách tiếp cận thận trọng đối với các đợt thắt chặt tiếp theo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu ôn hòa nào xuất hiện trong buổi họp báo của bà Lagarde.

Đồng thời, xu hướng của EURUSD cũng sẽ phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ. Nếu CPI của Mỹ tiếp tục vượt kỳ vọng, sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách giữa Fed và ECB có thể tiếp tục ủng hộ đồng USD. Ngược lại, nếu lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo và ECB duy trì giọng điệu trung lập hơn, đồng euro có thể phục hồi một phần mức giảm sau báo cáo NFP mạnh mẽ. Vì vậy, EURUSD vẫn là một trong những công cụ tài chính có khả năng biến động mạnh nhất trong tuần tới.

Nguồn: xStation5