Một tuần giao dịch đầy biến động đã khép lại. Thị trường đã phản ứng mạnh trước lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), cũng như việc BoE, RBA và Norges Bank giữ nguyên chính sách trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm bớt sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế và những sự kiện thị trường quan trọng khác.

Tuần này sẽ mang đến hàng loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng cùng các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp nhằm kiểm chứng liệu sự lạc quan hiện tại của thị trường có thực sự vững chắc hay không. Trọng tâm sẽ hướng đến lạm phát PCE của Mỹ và kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn. Vì vậy, dưới đây sẽ là top 3 thị trường đáng chú ý nhất: EURUSD, OIL và US100.

EURUSD

Động lực chính của đồng USD trong tuần tới sẽ là các dữ liệu liên quan đến tiêu dùng và lạm phát của Mỹ, những yếu tố có thể củng cố thêm lập trường diều hâu sau cuộc họp gần nhất của Fed. Vào thứ Năm, Mỹ sẽ công bố báo cáo Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân (Personal Income & Outlays) tháng 5, bao gồm chỉ số Core PCE - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ nhận thêm các dữ liệu, Thứ Hai: Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Eurozone, Thứ Ba: PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn.

Theo dự báo:

Core PCE tháng 5 tăng 0,35% so với tháng trước, đưa mức tăng theo năm lên 3,4% (từ 3,3%).

PCE toàn phần được kỳ vọng tăng lên 4,1%.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên và kéo EURUSD giảm về các vùng đáy gần đây

OIL

Thị trường dầu mỏ đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt sau nhiều tháng căng thẳng bởi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Mặc dù hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) có hiệu lực trong 60 ngày, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết và các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận lâu dài đã bị trì hoãn. Eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại, nhưng vẫn chưa hoạt động hoàn toàn bình thường, điều này có thể tiếp tục tạo ra biến động cho giá dầu. Khi yếu tố địa chính trị dần bị loại bỏ khỏi giá dầu, thị trường sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố cung - cầu cơ bản. Trung Quốc từng đóng vai trò là "tấm đệm" hỗ trợ thị trường dầu, nhưng hiện ngoài việc nhập khẩu chậm lại, nhiều tín hiệu tiêu cực khác cũng đang xuất hiện. Nếu các dữ liệu kinh tế không cải thiện, sự phục hồi mạnh của nguồn cung có thể kéo giá dầu xuống 50-60 USD/thùng trong năm tới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung lên tới 5 triệu thùng/ngày vào năm tới, chủ yếu do sản lượng toàn cầu tăng khoảng 8 triệu thùng/ngày.

US100

Đối với lĩnh vực công nghệ, một thời điểm quan trọng để kiểm chứng các yếu tố cơ bản đang đến gần, khi mức định giá được xây dựng dựa trên kỳ vọng về AI sẽ phải đối mặt với các con số tài chính thực tế. Thứ Tư, Micron Technology sẽ công bố kết quả kinh doanh. Đây là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng AI khi cung cấp các linh kiện bộ nhớ quan trọng cho các trung tâm dữ liệu. Nếu kết quả và triển vọng vượt kỳ vọng, điều này có thể tạo động lực giúp US100 nhanh chóng quay trở lại vùng đỉnh lịch sử, đồng thời giảm bớt tác động tiêu cực nếu dữ liệu PCE ngày thứ Năm mang tính diều hâu. Các thị trường chứng khoán có tỷ trọng lớn là Big Tech hiện vẫn thể hiện khả năng chống chịu khá tốt trước chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed, miễn là kết quả kinh doanh đủ mạnh để biện minh cho mức định giá cao. Làn sóng AI đang đóng vai trò như một "tấm đệm an toàn" trước nguy cơ kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, xét theo lịch sử, trong các giai đoạn mà hệ số P/E ở mức cao, chỉ cần xuất hiện tín hiệu cho thấy động lực đơn hàng đang chậm lại trong báo cáo của những doanh nghiệp như Micron, kết hợp với một báo cáo PCE mang tính diều hâu, thị trường có thể chứng kiến một đợt chốt lời mạnh, tương tự như sau báo cáo NFP gần đây hoặc cuộc họp Fed vừa qua.