Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần trước chứng kiến sự hạ nhiệt tạm thời của căng thẳng địa chính trị, một phần nhờ các tín hiệu về đàm phán hòa bình và lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, kéo giá dầu thô trở lại mức trước chiến tranh. Tuần này được dự báo sẽ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất đối với thị trường toàn cầu trong thời gian gần đây. Nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với hàng loạt yếu tố có sức ảnh hưởng lớn: diễn đàn thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Sintra, Bồ Đào Nha, dữ liệu lạm phát quan trọng của khu vực đồng euro và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Mỹ, được công bố sớm hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Trong bối cảnh lịch kinh tế dày đặc như vậy, EURUSD, Vàng và hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) sẽ là ba thị trường cần theo dõi sát sao.

EURUSD

Cặp tiền có thanh khoản nhiều nhất thế giới sẽ bước vào tuần mới trong bối cảnh cuộc đối đầu trực tiếp giữa các quan điểm chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). EURUSD đang điều chỉnh về vùng 1,14 khi kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ suy giảm. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào điều gì?

Từ thứ Hai đến thứ Tư, sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào diễn đàn kinh tế của ECB tại Sintra, nơi Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Chủ tịch mới được bổ nhiệm của Fed, Kevin Warsh, sẽ có bài phát biểu. Các nhà giao dịch sẽ phân tích từng phát biểu để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai, khi cả hai ngân hàng trung ương đều đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao. Lagarde sẽ phát biểu ngay từ thứ Hai, trong khi phiên thảo luận với Warsh và các thống đốc ngân hàng trung ương khác sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 1 tháng 7.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các nền kinh tế lớn trong khu vực đồng euro và toàn khối, dự kiến công bố vào thứ Ba và thứ Tư, có thể làm gia tăng đáng kể biến động trên thị trường. Dự báo cho thấy lạm phát HICP toàn phần sẽ giảm xuống còn 3% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 3,2% của tháng Năm, trong khi lạm phát lõi cũng có thể hạ nhiệt. Mặc dù áp lực giá đang giảm nhờ chi phí nhiên liệu thấp hơn, các mức lạm phát này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu, buộc ECB phải duy trì lập trường thận trọng.

Bài kiểm tra quan trọng nhất đối với EURUSD sẽ đến với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Năm. Thị trường kỳ vọng số liệu vẫn mạnh, dù thấp hơn mức rất tích cực của tháng Năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ổn định ở mức 4,3%. Một báo cáo việc làm vượt kỳ vọng nữa sẽ làm gia tăng đáng kể kỳ vọng về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Gold

Giá vàng đã giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce trong tuần trước, chủ yếu do kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức thắt chặt. Mặc dù kim loại quý đã ổn định sau khi kiểm định ngưỡng này, loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức biến động cao trên thị trường.

Giá vàng vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến tại Trung Đông và mức độ bền vững của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Hiện tại, thị trường vàng đang chịu tác động của một nghịch lý rõ rệt: bất kỳ sự leo thang mới nào của xung đột địa chính trị đều có thể gây áp lực giảm lên giá vàng, do lo ngại lạm phát cao hơn sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách mạnh hơn. Ngược lại, các tín hiệu hòa bình rõ ràng sẽ làm giảm rủi ro tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc phần bù rủi ro địa chính trị của vàng sẽ bị thu hẹp.

Bài phát biểu của Kevin Warsh tại Sintra, cùng với các chỉ số PMI ISM sắp công bố và báo cáo việc làm của Mỹ, sẽ là những chất xúc tác quan trọng đối với thị trường vàng. Đáng chú ý, báo cáo NFP sẽ được công bố vào thứ Năm vì thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Sáu trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7.

S&P 500 (US500)

Chỉ số đại diện cho toàn thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào một tuần giao dịch ngắn nhưng đặc biệt dày đặc thông tin. Do kỳ nghỉ Quốc khánh vào thứ Sáu, thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa sớm vào thứ Năm. Đến thứ Sáu, thị trường chứng khoán cơ sở sẽ đóng cửa hoàn toàn, chỉ còn giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trong thời gian rút ngắn.

Nhà đầu tư sẽ tiếp nhận toàn bộ loạt dữ liệu về thị trường lao động trong khoảng thời gian ngắn. Thứ Ba sẽ công bố báo cáo số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS, được dự báo cho thấy số vị trí tuyển dụng giảm, phản ánh nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp lớn đang hạ nhiệt nhẹ. Tiếp đó là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào thứ Tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp chính thức vào thứ Năm. Đáng chú ý, số liệu việc làm của Mỹ hiện đang được hỗ trợ đáng kể bởi FIFA World Cup đang diễn ra, điều này có thể làm sai lệch số liệu tổng thể; thị trường kỳ vọng số lượng tuyển dụng sẽ tăng mạnh trong các lĩnh vực khách sạn và giải trí.

Bên cạnh đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh cũng bắt đầu sôi động hơn. Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, Nike và Constellation Brands sẽ công bố báo cáo tài chính, mang đến cái nhìn rõ hơn về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ. Ngoài ra, ngay từ thứ Hai, nhà đầu tư sẽ theo dõi các phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong những vụ việc nổi bật liên quan đến Donald Trump, cũng như khả năng Thống đốc Fed Lisa Cook bị miễn nhiệm, những yếu tố có thể tạm thời gây áp lực lên tâm lý thị trường Phố Wall.