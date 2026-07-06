Top 3 thị trường đáng chú ý

Chúng ta bước vào tuần giao dịch mới ngay sau kỳ nghỉ lễ kéo dài tại Hoa Kỳ, nơi cả nước kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập. Thời điểm đầu mùa hè thường đánh dấu giai đoạn giao dịch trầm lắng theo mùa trên các thị trường tài chính, với đặc trưng là ít sự kiện quan trọng hơn và mức độ biến động thu hẹp. Nếu năm ngoái được định hình bởi chiến tranh thương mại, thì hiện nay nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động dưới cái bóng của những bất ổn tại Trung Đông, đồng thời theo dõi sát cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau cuộc họp mới nhất của OPEC+, nhà đầu tư sẽ đặc biệt tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông, nhất là liên quan đến xuất khẩu dầu thô và việc khôi phục sản lượng. Vào thứ Ba, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO sẽ khai mạc tại Ankara, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi các nghi lễ quốc tang tại Iran vẫn tiếp tục sau sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Trước những chất xúc tác quan trọng này, các nhà đầu tư nên tập trung theo dõi ba thị trường chính trong những ngày tới: OIL, US100 và NZDUSD.

OIL (Brent Crude Oil)

Tuần giao dịch bắt đầu với việc thị trường đánh giá kết quả cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng OPEC+ diễn ra vào Chủ nhật nhằm quyết định mức sản lượng của liên minh mở rộng này. Mặc dù các mục tiêu sản lượng chính thức đã liên tục được nâng lên trong thời gian gần đây, nhưng phần lớn các mức tăng đó mới chỉ tồn tại trên giấy tờ. Dữ liệu mới nhất trong tháng 6 cho thấy sản lượng thực tế của các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông lại giảm, bất chấp việc ký kết biên bản ghi nhớ ngừng bắn vào ngày 17/6.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi sát quốc tang của cựu Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, kéo dài đến ngày 9/7. Bất kỳ tuyên bố chính sách nào từ Tehran trong thời gian này đều sẽ được giới tài chính toàn cầu đặc biệt quan tâm.

Các chỉ số cần theo dõi: Nhà giao dịch sẽ theo dõi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, cùng với dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ. Tồn kho dầu thương mại của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, trong khi Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) hiện ở mức thấp nhất kể từ thập niên 1980, sau đợt xả kho phối hợp mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

US100 (Nasdaq 100)

Lĩnh vực công nghệ của Mỹ đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi cả về kinh tế vĩ mô lẫn cấu trúc ngành. Nhà đầu tư cổ phiếu sẽ đối mặt với phép thử đầu tiên thông qua chỉ số ISM dịch vụ công bố vào thứ Hai, cùng với các phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed.

Mặc dù mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp chỉ thực sự bắt đầu từ giữa tháng 7 - thời điểm Kevin Warsh cũng sẽ điều trần trước Quốc hội - thị trường sẽ đón nhận biên bản cuộc họp FOMC mới nhất vào thứ Tư. Mặc dù trong những năm gần đây biên bản họp không còn tác động mạnh đến thị trường như trước do Fed đã tăng cường định hướng chính sách và tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi Fed hạn chế truyền thông, các chi tiết trong biên bản có thể trở nên giá trị hơn đối với nhà đầu tư.

SpaceX được thêm vào chỉ số: Vào thứ Ba, SpaceX sẽ chính thức được đưa vào chỉ số Nasdaq 100, chỉ vài tuần sau đợt IPO đầu tiên của công ty. Việc bổ sung này sẽ kích hoạt quá trình tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, vốn thường tạo ra khối lượng giao dịch lớn và biến động mạnh.

Đồng thời, báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn như PepsiCo và Delta Air Lines cũng sẽ được công bố trong tuần này. Đây sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá sức chống chịu của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay.

NZDUSD

Thứ Tư hứa hẹn sẽ là ngày mang tính quyết định đối với cặp tiền này khi hàng loạt chất xúc tác xuất hiện đồng thời từ cả New Zealand và Hoa Kỳ. Nhà đầu tư sẽ có trong tay một bộ dữ liệu đầy đủ để giao dịch theo kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của cả hai quốc gia.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư, ngay sau đó là cuộc họp báo của Thống đốc Anna Breman, người sẽ trình bày triển vọng kinh tế. Sau những phát biểu mang lập trường "diều hâu" trước đó, thị trường kỳ vọng RBNZ sẽ nâng lãi suất lên 2,5%, động thái có thể củng cố đà phục hồi gần đây của NZDUSD. Bức tranh cơ bản đối với đồng đô la New Zealand sẽ được hoàn thiện vào thứ Năm với việc công bố PMI ngành sản xuất, qua đó phản ánh sức khỏe của lĩnh vực sản xuất trong nước.

Ở phía bên kia, đồng USD sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ chỉ số ISM dịch vụ công bố vào thứ Hai và biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào tối thứ Tư.