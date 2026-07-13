Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần vừa qua chứng kiến mức độ biến động mạnh trên các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là nhóm hàng hóa. Đà phục hồi ban đầu của giá dầu, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đã lan rộng và khuếch đại biến động sang nhóm nông sản nhạy cảm với thời tiết. Bước sang tuần mới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào Mỹ, nơi lịch kinh tế dày đặc với nhiều sự kiện quan trọng có thể định hình tâm lý nhà đầu tư trong những ngày tới. Những điểm nhấn đáng chú ý gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 6, phiên điều trần trước Quốc hội của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh và mùa báo cáo lợi nhuận quý của Phố Wall chính thức bắt đầu. Với hàng loạt chất xúc tác quan trọng này, ba thị trường đáng chú ý nhất trong tuần này: GOLD, US500 và COCOA.

GOLD

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường vàng sẽ hoàn toàn xoay quanh đồng USD và triển vọng lãi suất, khi hai yếu tố này sẽ chịu tác động từ hai sự kiện quan trọng. Vào thứ Ba, Mỹ sẽ công bố CPI tháng 6, với kỳ vọng của thị trường là lạm phát sẽ hạ nhiệt nhẹ. Sau khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang sự kiện tiếp theo liên quan đến Kevin Warsh: phiên điều trần bán niên trước Quốc hội của Chủ tịch Fed. Ông Warsh sẽ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Ba, sau đó trả lời chất vấn trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Tư. Trong lịch sử, mỗi khi Fed có sự thay đổi lãnh đạo, thị trường luôn phân tích kỹ từng phát biểu nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Nếu ông Warsh phát đi tín hiệu ôn hòa (dovish) hơn, vàng có thể nhận được động lực tăng mạnh. Ngược lại, nếu ông tiếp tục duy trì lập trường diều hâu (hawkish), vàng có thể chịu áp lực bán đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chính Warsh từng khẳng định ông không có ý định đưa ra định hướng chính sách cho thị trường. Vì vậy, cách thị trường diễn giải các phát biểu của ông sẽ đóng vai trò quyết định.

US500 (Hợp đồng tương lai S&P 500)

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ và chỉ số S&P 500, tuần này đánh dấu sự khởi đầu của một mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quan trọng. Theo thông lệ, mùa báo cáo sẽ mở màn với các "ông lớn" ngân hàng Phố Wall gồm: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs và Bank of America. Tất cả đều sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Ba.

Ngoài nhóm tài chính, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát báo cáo của các doanh nghiệp công nghệ lớn như: ASML (thứ Tư), TSMC (thứ Năm), Netflix (thứ Năm). Kết hợp với Beige Book của Fed công bố vào thứ Tư và doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Năm, chuỗi dữ liệu này sẽ giúp thị trường có cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá liệu nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ còn đủ mạnh để duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, qua đó biện minh cho mức định giá vốn đã khá cao của thị trường chứng khoán hiện nay hay không.

COCOA

Ca cao đã có một nửa đầu năm vô cùng ấn tượng. Sau giai đoạn giảm mạnh đầu năm, mặt hàng này hiện đang trải qua một đợt phục hồi rất mạnh. Mặc dù giá hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh lịch sử thiết lập trong năm 2024, nhưng đã tăng khoảng 60% kể từ khi hiện tượng El Niño chính thức được công bố vào tháng trước. Nếu tính từ vùng đáy gần nhất, mức phục hồi lên tới khoảng 120%. Biến động dữ dội trong những ngày gần đây chủ yếu xuất phát từ lo ngại về nguồn cung tại Tây Phi, nơi vụ mùa ca cao ban đầu bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, sau đó tiếp tục đối mặt với điều kiện thời tiết nóng và khô do El Niño gây ra. Bên cạnh đó, Sở Giao dịch ICE đã nâng yêu cầu ký quỹ do mức độ biến động tăng cao, khiến thị trường càng dao động mạnh hơn và buộc một số nhà đầu cơ phải đóng vị thế.

Tuần này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường ca cao khi trọng tâm chuyển từ yếu tố thời tiết sang dữ liệu nhu cầu thực tế. Vào thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận báo cáo nghiền ca cao quý tại châu Âu. Một báo cáo gần đây từ tập đoàn hàng đầu ngành là Barry Callebaut cho thấy sản lượng tiêu thụ đã ghi nhận mức tăng đầu tiên sau hơn hai năm, một phần nhờ đợt điều chỉnh giá trước đó. Tuy nhiên, công ty cũng đồng thời cảnh báo rằng nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo trên toàn cầu vẫn đang chịu áp lực. Sau một đợt tăng giá rất mạnh từ vùng đáy, dữ liệu nghiền ca cao sắp tới sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng, giúp xác định liệu mức giá cao hiện nay đã thực sự làm suy yếu nhu cầu hay thị trường vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng.