Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần vừa qua được đánh dấu bởi việc giá dầu thô quay trở lại ngưỡng ba chữ số trên các hợp đồng kỳ hạn tháng 9 sắp đáo hạn và đà bán tháo tiếp tục trên thị trường chứng khoán. Địa chính trị một lần nữa trở thành động lực chính chi phối tâm lý nhà đầu tư, không chỉ bởi tình hình tại Trung Đông mà còn do làn sóng thuế quan mới của Mỹ. Mùa báo cáo lợi nhuận tại Phố Wall nhìn chung ghi nhận kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đủ để cải thiện tâm lý thị trường. Làn sóng báo cáo tiếp theo từ các ông lớn công nghệ như Microsoft và Apple có thể thay đổi cục diện này. Bên cạnh đó, tuần này cũng là thời điểm hai ngân hàng trung ương quan trọng - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) - công bố quyết định chính sách. Với hàng loạt sự kiện có sức ảnh hưởng lớn, ba thị trường đáng theo dõi trong những ngày tới là USD/JPY, Vàng và US100.

USDJPY

Đồng yên Nhật đã chịu nhiều áp lực trong thời gian gần đây, khi tuần vừa qua chứng kiến lạm phát tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng, một phần do giá năng lượng toàn cầu leo thang. Tuần tới sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ngân hàng trung ương lớn. Vào thứ Tư, FOMC sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, sau đó là buổi họp báo thứ hai của Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh. Đến thứ Sáu, BoJ sẽ công bố quyết định lãi suất, sau khi chỉ số giá tiêu dùng Tokyo được công bố vào buổi sáng cùng ngày.

Đồng thuận thị trường hiện cho rằng cả Fed và BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất, với lãi suất chính sách của BoJ hiện ở mức 1,0%. Nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến định hướng chính sách trong thời gian tới, nhất là khi đồng yên vẫn giao dịch gần mức thấp nhất trong vòng 40 năm, trong bối cảnh chi phí nhập khẩu tiếp tục tăng. Lịch sử cho thấy các đợt can thiệp tiền tệ của Nhật Bản chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn nếu không đi kèm với hành động quyết liệt từ BoJ. Đồng thời, lập trường của Fed vẫn là yếu tố quan trọng nhất chi phối xu hướng của USD/JPY.

Nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn trong khi BoJ vẫn thận trọng vì lo ngại tăng trưởng kinh tế, USD/JPY có thể tiếp tục tăng lên vùng 165. Ngược lại, nếu BoJ bất ngờ phát tín hiệu thắt chặt mạnh hơn, được hỗ trợ bởi CPI Tokyo cao hơn kỳ vọng và dự báo lạm phát được nâng lên, đồng yên có thể tăng mạnh, kéo theo việc đóng các vị thế bán khống đầu cơ quy mô lớn.

Gold

Nếu tuần trước giá vàng chủ yếu biến động theo diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và giá dầu, thì tuần tới thị trường sẽ phải đối mặt với phép thử trực tiếp từ chính sách tiền tệ của Mỹ cùng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng.

Yếu tố có khả năng tạo biến động lớn nhất sẽ là quyết định của FOMC vào thứ Tư, tiếp theo là số liệu GDP của Mỹ và chỉ số lạm phát PCE tháng 6 vào thứ Năm - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi. Giá vàng tiếp tục cho thấy mức độ nhạy cảm cao với lãi suất thực và diễn biến của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Những đợt tăng mạnh trước đây của kim loại quý trong giai đoạn thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đã phản ánh rõ mối quan hệ này: khi lãi suất thực giảm, dòng vốn thường chuyển sang các tài sản không mang lại lợi suất như vàng. Nếu chỉ số PCE cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng và Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực, đặc biệt nếu giá dầu quay trở lại vùng 100 USD/thùng. Ngược lại, nếu PCE hạ nhiệt và rủi ro địa chính trị suy giảm, vàng sẽ có cơ hội lớn để bứt phá khỏi xu hướng giảm gần đây.

US100 (Hợp đồng tương lai Nasdaq 100)

Tuần vừa qua tiếp tục chứng kiến làn sóng bán tháo ở nhóm cổ phiếu bán dẫn và bộ nhớ AI trên toàn cầu. Tuần này, tâm điểm sẽ chuyển sang loạt báo cáo lợi nhuận của các "ông lớn" công nghệ Mỹ, đồng thời trùng với cuộc họp của Fed. Vào thứ Tư, Microsoft và Meta Platforms sẽ công bố kết quả kinh doanh quý, tiếp theo là Apple và Amazon vào thứ Năm. Những báo cáo này diễn ra cùng thời điểm với quyết định lãi suất của FOMC vào thứ Tư và các số liệu GDP cùng PCE của Mỹ vào thứ Năm.

Nhà đầu tư sẽ không chỉ đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn đặc biệt tập trung vào hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ dành cho hạ tầng AI. Định giá hiện ở mức cao của nhóm Big Tech khiến dư địa cho những sai sót gần như không còn. Các đợt điều chỉnh trước đây của nhóm công nghệ cho thấy chỉ cần triển vọng biên lợi nhuận trong tương lai gây thất vọng, thị trường có thể chứng kiến áp lực bán trên diện rộng, ngay cả khi kết quả kinh doanh hiện tại vẫn rất tích cực. Nếu các doanh nghiệp công nghệ lớn công bố kết quả khả quan và Fed phát đi thông điệp cân bằng hơn, US100 có thể lấy lại động lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần đây. Ngược lại, nếu triển vọng kinh doanh gây thất vọng trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục duy trì giọng điệu cứng rắn, đà điều chỉnh của chỉ số có thể tiếp tục sâu hơn.