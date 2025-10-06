Top 3 thị trường đáng chú ý

Chính phủ Mỹ chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa, nhưng lịch sử cho thấy những sự kiện như vậy hiếm khi gây trở ngại lớn cho thị trường chứng khoán Mỹ. Lần này cũng không khác: các chỉ số chính trên Phố Wall tiếp tục đi lên và thiết lập mức đỉnh mới. Tuy nhiên, việc đóng cửa khiến dòng dữ liệu kinh tế bị hạn chế, làm giảm khả năng đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế Mỹ. Dù vậy, không có nghĩa là thiếu các sự kiện có khả năng tác động đến thị trường: mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp đang dần bắt đầu, và vào thứ Tư tới đây, biên bản cuộc họp FOMC gần nhất sẽ thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong bối cảnh đó, dưới đây sẽ là 3 thị trường cần phải quan tâm trong tuần này: US100, GOLD và USDJPY.

US100

Việc chính phủ đóng cửa không làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đối với cổ phiếu Mỹ. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đã vượt mốc 25.000 điểm, kéo dài chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 6. Đà tăng của các chỉ số, đặc biệt là nhóm công nghệ, đang được củng cố nhờ loạt tin tức liên quan đến hợp tác trong chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, OpenAI hiện đã trở thành công ty tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới với định giá khoảng 500 tỷ USD. Đồn đoán về khả năng IPO vẫn tồn tại, trong khi giao dịch cổ phần của các công ty tư nhân ngày càng được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Đồng thời, mùa công bố lợi nhuận cũng đang khởi động. Dù PepsiCo không phải là một công ty công nghệ, nhưng đây là doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq và kết quả của họ sẽ mang tính định hướng cho mùa báo cáo lần này.

GOLD

Việc chính phủ đóng cửa, sự không chắc chắn về định hướng chính sách của Fed và căng thẳng địa chính trị gia tăng là những động lực chính phía sau đợt tăng mạnh của vàng. Kim loại quý này đã tăng gần 50% trong năm nay và nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng việc chạm mốc 4.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Với nhà đầu tư vàng, sự kiện chính trong tuần tới sẽ là biên bản FOMC được công bố vào thứ Tư. Đến thứ Sáu, thị trường cũng sẽ quan tâm tới dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ từ Đại học Michigan.

USDJPY

Những thay đổi chính trị trong nước hiếm khi được thị trường tiền tệ đón nhận tích cực. Nhà lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản đang đối mặt với thách thức lớn trong việc khôi phục hình ảnh của một đảng đang suy yếu và kết quả cuộc bầu cử nội bộ cuối tuần qua đã nhanh chóng thể hiện trên thị trường tài chính. Gần đây, xuất hiện một số tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất, với xác suất động thái này trước cuối tháng 10 hiện ở trên 50%. Trong tuần này, các dữ liệu quan trọng cần theo dõi bao gồm chi tiêu tiêu dùng vào thứ Ba và lạm phát giá sản xuất vào thứ Sáu. Ngoài ra, biên bản FOMC công bố vào thứ Tư cũng sẽ đóng vai trò then chốt, hé lộ liệu các quan chức Fed có sẵn sàng thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ vào cuối tháng này hay không.