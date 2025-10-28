⏬Vàng giảm mạnh hơn 2%

Các yếu tố tác động thị trường: Đợt bán tháo xuất phát từ tâm lý thị trường cải thiện và hoạt động bán trước đón đầu các kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cũng như quyết định sắp tới của Fed.

Dòng vốn rút mạnh khỏi ETF: Đà giảm được củng cố bởi hoạt động chốt lời quy mô lớn, trong đó có phiên rút vốn lớn nhất kể từ tháng 4 khỏi quỹ ETF vàng GLD, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận dòng vốn rút ra.

Đà điều chỉnh của vàng gia tăng: Giá vàng giảm hơn 2% và đang kiểm định vùng 3.900 USD/ounce, với đợt điều chỉnh kéo dài 7 ngày hiện đã vượt quá 11%, lớn hơn cả các nhịp giảm hồi tháng 4 và tháng 5.

Đà giảm của giá vàng vẫn tiếp tục diễn ra trong hôm nay, với mức điều chỉnh hiện đã vượt qua các nhịp điều chỉnh hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay. Mức giảm hiện tại tương đương với đợt lao dốc năm 2022, mặc dù đợt giảm năm đó kéo dài trong nhiều tháng, trong khi đợt bán tháo hiện nay chỉ diễn ra trong đúng 7 ngày.

Tính từ khi bắt đầu điều chỉnh, giá vàng đã mất hơn 11%, khiến mức tăng đạt được trong tháng 10 bị thu hẹp mạnh từ 13% xuống chỉ còn 1,5%. Điều này đồng nghĩa với việc tháng 10 có thể trở thành tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 7, nếu đợt điều chỉnh kéo dài xuống mức 3.857 USD/ounce. Cũng cần lưu ý rằng đợt giảm trong tháng 7 là rất nhỏ, chưa đến 0,5%, trong khi đợt điều chỉnh đáng kể hơn diễn ra giữa tháng 11 và tháng 12 năm 2024, khi giá vàng giảm cộng dồn hơn 4%.

Giá vàng đã giảm mạnh trong tháng này. Trước đó, tháng 10 có khả năng là tháng mạnh nhất trong hơn 10 năm qua. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Đợt bán tháo trên thị trường vàng chủ yếu đến từ tâm lý thị trường cải thiện và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Sàn COMEX mới đây đã tăng ký quỹ ký quỹ bắt buộc đối với hợp đồng vàng thêm khoảng 5% và bạc thêm 8% — động thái này cũng được các sàn giao dịch hợp đồng tương lai tại Nhật Bản và Ấn Độ áp dụng. Rõ ràng là các nhà đầu tư nắm giữ vàng qua quỹ ETF cũng đã bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận. Xét trên quy mô toàn cầu, các quỹ ETF đang bán vàng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4–5, trong khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Shares (GLD.US) ghi nhận dòng vốn rút ra trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4, đồng thời là một trong những phiên rút vốn mạnh nhất trong nhiều năm. Hiện GLD đã có 4 ngày liên tiếp bị rút vốn.

Các quỹ ETF đang bán ra vàng do kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Nếu Fed tỏ ra thận trọng trong việc truyền đạt kế hoạch cắt giảm lãi suất tiếp theo, điều đó có thể khiến giá vàng giảm sâu hơn nữa. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Vàng đã tạm thời giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce hôm nay, phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 38,2% và tiến gần vùng hỗ trợ tại mức thoái lui 50,0% của đợt tăng trước đó. Mức điều chỉnh này đã vượt quy mô các đợt giảm hồi tháng 4 và tháng 5.

Quan sát trên biểu đồ tháng, một “bóng nến” dài (wick) có thể đang hình thành trên nến tháng 10 — tương tự như mẫu hình nến lớn xuất hiện vào tháng 4, vốn dẫn đến giai đoạn đi ngang (tích lũy) kéo dài trong các tháng sau đó.

