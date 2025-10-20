Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần vừa qua ghi dấu sự gia tăng căng thẳng toàn cầu — từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung tái bùng phát khiến thị trường tiền điện tử chứng kiến làn sóng thanh lý khổng lồ, cho đến đà tăng kỷ lục của kim loại quý nhờ nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số Phố Wall gặp khó khăn do lo ngại về ngành ngân hàng và biến động thị trường. Trong bối cảnh bất ổn, bị khoét sâu bởi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và các mối đe dọa thuế quan, dưới đây sẽ là ba thị trường quan trọng cần chú ý trong tuần này: US2000, Bitcoin và vàng.

US2000

Chỉ số US2000 nhạy cảm hơn với các gián đoạn kinh tế, đặc biệt là trong ngành ngân hàng — vốn chính là nguyên nhân gây ra làn sóng bán tháo tuần trước. Đợt giảm này bắt nguồn từ thông báo của một số tổ chức lớn về việc phải xóa sổ các khoản vay cấp cho khách hàng bị cáo buộc gian lận. Zions Bank Corp báo cáo khoản xóa sổ trị giá 50 triệu USD. Các ngân hàng khu vực cũng sẽ công bố kết quả quý trong tuần này.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), báo cáo CPI bị trì hoãn lâu nay dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu, bất chấp việc chính phủ Mỹ đang đóng cửa. Công bố dữ liệu lạm phát tháng 9 có thể tác động mạnh đến cả thị trường chứng khoán Mỹ lẫn đồng USD.

Gold

Vàng vẫn đang là điểm sáng trên thị trường, nhảy vọt +8% trong tuần trước. Kim loại quý này đã phá vỡ hàng loạt mốc quan trọng, bao gồm 4.100, 4.200 và 4.300 USD/oz. Sự bất ổn địa chính trị leo thang, căng thẳng thương mại Mỹ–Trung và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang thúc đẩy dòng vốn đổ vào vàng. Sau mức tăng ngoạn mục này, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá vàng trong những ngày tới.

Bitcoin

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua đợt thanh lý vị thế đòn bẩy lớn nhất trong lịch sử. Tổng giá trị thanh lý vượt 20 tỷ USD sau khi Trump leo thang thuế quan. Bitcoin đã giảm 17% so với mức đỉnh đầu tháng 10 và có thể kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 100.000 USD. Dù đi theo hướng nào, mức giá hiện tại vẫn mang tính quyết định cho cả phe mua lẫn phe bán — biến Bitcoin thành một trong những tài sản quan trọng nhất cần theo dõi trong những ngày tới.