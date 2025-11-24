Top 3 thị trường đáng chú ý

Trong tuần này, ba thị trường đáng chú ý gồm Bitcoin, USDJPY và US100. Chúng được lựa chọn dựa trên các dữ liệu vĩ mô sắp được công bố cũng như vị thế kỹ thuật hiện tại. Cả ba đều đang ở thời điểm mang tính quyết định: Bitcoin đang cố gắng phục hồi trong bối cảnh thanh khoản thấp; USDJPY phản ứng mạnh trước gói tài khóa lớn nhất của Nhật Bản kể từ đại dịch và khả năng BoJ tăng lãi suất; còn US100 đứng giữa kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Nvidia và ngày càng nhiều bất ổn về kinh tế - chính sách tiền tệ.

Bitcoin

Bitcoin đã một lần nữa kiểm định vùng 80.000 USD và triển vọng ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào việc giá có giữ được vùng hỗ trợ then chốt 75.000 - 80.000 USD hay không. Thị trường hiện trong tình trạng thanh khoản cực kỳ thấp - một phần do biến động trong tài khoản Kho bạc Mỹ (TGA) và hoạt động chốt lời của các ví lớn. Tuần này, nhà đầu tư sẽ đặc biệt tập trung vào dòng vốn ETF spot và tâm lý trên thị trường chứng khoán.

USDJPY

Cặp tiền USDJPY sẽ là một trong những cặp tiền được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ khi Nhật Bản vừa công bố gói tài khóa kỷ lục trị giá 21,3 nghìn tỷ JPY, đi kèm với áp lực lạm phát tăng. Cả CPI lõi và tổng thể đều duy trì mức cao 3,0 - 3,1% và Thống đốc Ueda cùng thành viên Koeda đều phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất. Tuần này, loạt dữ liệu quan trọng - gồm CPI Tokyo, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp - sẽ được công bố và có thể làm gia tăng kỳ vọng về động thái của BoJ trong tháng 12. Dù vậy, thị trường vẫn thận trọng: JPY đang là đồng tiền yếu nhất nhóm G10 trong vài tuần qua, khi nhà đầu tư lo ngại việc bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật (JGB) mang tính cấu trúc hơn là vấn đề thắt chặt chính sách.

US100

Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh đúng như kỳ vọng, điều đó vẫn không duy trì được tâm lý tích cực trên thị trường. Chỉ số US100 bật tăng sau báo cáo, nhưng nhanh chóng quay lại xu hướng giảm sau đó. Mức sụt giảm tính từ đỉnh hiện đã vượt 8,30%. Nhà đầu tư lo ngại rằng các khoản đầu tư mới vào AI đang bị thổi phồng quá mức. Vấn đề đóng cửa chính phủ Mỹ trước đó cũng tạo ra vấn đề về thanh khoản - thể hiện rõ qua biến động giá của Bitcoin. Bên cạnh đó, quan điểm về khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tới vẫn chia rẽ. Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận thêm dữ liệu PPI đã bị trì hoãn, một yếu tố có thể tác động trực tiếp đến tâm lý của thị trường.