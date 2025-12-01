Top 3 thị trường đáng chú ý

Chúng ta đang trải qua tháng giao dịch cuối cùng trên thị trường tài chính quốc tế năm 2025. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào loạt dữ liệu quan trọng mới nhất từ Mỹ trước cuộc họp của Fed và phát biểu của Thống đốc Ueda (BoJ), yếu tố sẽ quyết định việc Nhật Bản có tăng lãi suất trong tháng 12 hay không. Vì vậy, đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý trong tuần này bao gồm US2000, OIL.WTI và USDJPY.

US2000

Trong những ngày tới, chỉ số US2000 sẽ phụ thuộc phần lớn vào chỉ số PCE tháng 9, dự kiến công bố vào ngày 5/12, ngay trước cuộc họp FOMC diễn ra vào 9-10/12. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhạy cảm hơn với điều kiện tín dụng và quỹ đạo lãi suất so với các tập đoàn lớn; do đó, mức lạm phát cao hơn dự báo có thể làm gia tăng áp lực bán sau nhịp phục hồi gần đây. Hiện thị trường đang trong giai đoạn “blackout” từ ngày 29/11 đến 11/12, đồng nghĩa với việc các quan chức Fed sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về chính sách tiền tệ. Không có tín hiệu từ Fed, US2000 gần như sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế thực tế, vì vậy báo cáo PCE lần này sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường.

OIL.WTI

OIL.WTI hiện dao động quanh vùng 58–59 USD/thùng, chịu áp lực giảm từ kỳ vọng dư thừa nguồn cung lớn trong quý I/2026 (theo IEA dự báo thặng dư +4 triệu thùng/ngày). Quyết định của OPEC+ về việc tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 - điều từng được gợi ý gần đây - có thể sẽ được xác nhận chính thức. Tuy nhiên, thị trường vẫn hoài nghi khả năng đạt được mục tiêu này do tình trạng dư cung mạnh mẽ đến từ các quốc gia ngoài khối.

USDJPY

Lạm phát tại Tokyo đạt 2,8% theo năm trong tháng 11, cho thấy áp lực giá tại Nhật Bản tiếp tục tăng, củng cố kịch bản BoJ có thể nâng lãi suất ngay trong tháng 12 hoặc tháng 1/2026. Thị trường hoán đổi đang phản ánh xác suất hơn 50% rằng BoJ sẽ hành động vào tháng 12 và khoảng 80% trước cuối tháng 1. Tuy nhiên, yếu tố then chốt đối với đồng yên vẫn là bài phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda vào thứ Hai tại Nagoya, dự kiến sẽ định hình rõ ràng hơn hướng đi chính sách tiền tệ trước cuộc họp BoJ ngày 18–19/12. Mâu thuẫn giữa đường lối thắt chặt của BoJ và quan điểm nới lỏng của Thủ tướng Sanae Takaichi - người ủng hộ kích thích kinh tế mạnh hơn - đang tạo ra sự bất định đáng kể đối với cam kết cuối cùng của BoJ đối với chu kỳ thắt chặt.