Top 3 thị trường đáng chú ý (Tuần 20/07/2026)

Trong tuần vừa qua, thị trường tài chính tiếp tục chịu ảnh hưởng từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý vừa qua, đánh dấu sự khởi động không chính thức của mùa báo cáo lợi nhuận. Giờ đây, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang các quyết định cuối cùng của ngân hàng trung ương trước kỳ nghỉ dài, cũng như báo cáo lợi nhuận từ các "ông lớn" công nghệ. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với mức định giá vốn đã cao của nhóm cổ phiếu này, bất chấp đà giảm mạnh gần đây trên thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, ba sản phẩm đáng theo dõi sát sao trong tuần này là US100, EURUSD và GBPUSD.

US100 (Nasdaq fut.)

Chỉ số công nghệ Mỹ đang bước vào giai đoạn thử thách quan trọng. Sau đợt bán tháo mạnh gần đây, nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu các báo cáo tài chính sắp tới từ Phố Wall cùng các quyết định hành chính tại Washington có đủ sức cải thiện tâm lý chung của thị trường hay không.

Vào thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận kết quả kinh doanh từ hai "ông lớn" công nghệ thuộc nhóm Mag7 là Alphabet và Tesla, còn thứ Năm sẽ là báo cáo quý II của Intel. Những con số này sẽ là phép thử cho thấy liệu mức định giá cao của các công ty gắn liền với công nghệ trí tuệ nhân tạo và ngành xe điện có thực sự được phản ánh đúng qua doanh thu và lợi nhuận thực tế hay không.

Dù chiến tranh thương mại hiện không còn là chủ đề nóng nhất, nhưng cũng đáng lưu ý rằng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% của Mỹ sẽ hết hạn vào thứ Sáu, trừ khi Quốc hội quyết định gia hạn. Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách này, dù là hết hạn hay điều chỉnh, đều sẽ tác động trực tiếp đến biên lợi nhuận và chi phí chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Mỹ.

Mùa báo cáo lợi nhuận của các ông lớn công nghệ vẫn luôn có sức mạnh định hình lại xu hướng của Phố Wall. Chẳng hạn, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh từ 2021 đến 2022, chỉ cần một "ông lớn" đưa ra dự báo kém khả quan hơn kỳ vọng một chút, hàng trăm tỷ USD vốn hóa của toàn chỉ số có thể "bốc hơi" chỉ trong một phiên giao dịch, kéo theo làn sóng bán tháo dây chuyền.

EURUSD

Cặp tiền tệ chủ chốt này sẽ phản ứng trước khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tạm dừng tăng lãi suất nhưng vẫn giữ lập trường thắt chặt, cùng loạt số liệu vĩ mô quan trọng khác. Vào thứ Năm, ECB sẽ đưa ra quyết định lãi suất và thị trường phần lớn kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Đà giảm tốc của lạm phát trong tháng 6 đã giúp loại bỏ áp lực phải hành động gấp, nên trọng tâm của thị trường giờ đây sẽ dồn hết vào buổi họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde cùng bất kỳ tín hiệu nào về khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Trước khi ECB công bố quyết định, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức sẽ được công bố vào thứ Ba. Đến thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt số liệu PMI sơ bộ từ Pháp, Đức, toàn khối Eurozone, và muộn hơn trong ngày là từ Mỹ.

Giá khí đốt tự nhiên neo cao cùng giá hàng hóa năng lượng duy trì ở mức cao vẫn là lực cản đối với đồng euro. Cộng thêm tâm lý kinh tế trái chiều trên khắp châu Âu, những yếu tố này đang hạn chế đáng kể dư địa tăng giá bền vững của đồng tiền chung.

GBPUSD

Đồng bảng Anh đang đối mặt với hàng loạt sự kiện chính trị và kinh tế vĩ mô quan trọng cùng lúc, khiến đây trở thành một trong những đồng tiền biến động mạnh nhất tuần này.

Vào thứ Hai, ông Andy Burnham chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Anh, trở thành người đứng đầu chính phủ thứ bảy kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016. Mỗi lần thay đổi lãnh đạo đất nước luôn kéo theo phản ứng đánh giá nhanh của thị trường về mức độ ổn định chính trị.

Vào thứ Tư, báo cáo lạm phát CPI tháng 6 của Anh sẽ được công bố. Chỉ số lạm phát toàn phần được dự báo giảm xuống 2,7% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2,8% trước đó. Kết hợp với số liệu thị trường lao động công bố vào thứ Ba, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, những con số này có thể càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ chưa vội tăng lãi suất, trong bối cảnh thị trường việc làm đang hạ nhiệt dần.

Cũng cần nhấn mạnh rằng đồng bảng Anh vốn rất nhạy cảm trước những biến động chính trị quanh Phố Downing. Dù lần thay đổi thủ tướng này diễn ra trong bối cảnh khác, nhưng lịch sử thị trường tài chính, đặc biệt là cú sụp đổ đáng nhớ của đồng bảng và cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu chính phủ Anh (gilt) sau khi kế hoạch tài khóa được công bố vào mùa thu năm 2022, cho thấy thị trường hoàn toàn có thể phản ứng nhanh và khắc nghiệt trước bất kỳ dấu hiệu thiếu chắc chắn nào về mặt chính trị.