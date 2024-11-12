Trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm tăng vọt sau khi chỉ số tâm lý ZEW suy yếu🏛️

Chỉ số ZEW về tình hình kinh tế hiện tại: Thực tế: -91,4. Dự kiến: -85,9. Trước đó: -86,9
Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW: Thực tế 7.4. Dự kiến 13. Trước đó 13,1
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KỲ VỌNG KINH TẾ ĐỐI VỚI NƯỚC ĐỨC ĐÃ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN MINH CHÍNH PHỦ ĐỨC
Những con số rất tệ này một lần nữa nhấn mạnh những tín hiệu tiêu cực cũng như triển vọng đang lan rộng trong nền kinh tế Đức.
Nguồn: xStation
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