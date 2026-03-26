🚨 Trump cảnh báo Iran - Thị trường chịu áp lực; giá dầu hồi phục 💡

Trong một cuộc họp nội các, Trump đã tăng giọng mạnh mẽ chống lại Tehran. “Iran đang cầu xin một thỏa thuận - chứ không phải tôi,” Tổng thống tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran lẽ ra phải ký thỏa thuận từ bốn tuần trước. Hơn nữa, Trump thẳng thắn thừa nhận ông cũng không chắc mình đã sẵn sàng đàm phán với Iran vào lúc này. Ông cũng cho biết Iran có cơ hội từ bỏ tham vọng hạt nhân, trong khi Mỹ sẽ tiếp tục tiêu diệt họ nếu cần.

Đồng thời, Cục Hàng hải Mỹ (U.S. Maritime Administration) đã cảnh báo các tàu về nguy cơ từ lực lượng Houthi tại Eo biển Bab el-Mandeb, sau các mối đe dọa từ Iran, và Trump xác nhận rằng Mỹ sẽ bắn hạ “phần lớn” các drone Iran.

Thị trường phản ứng ngay lập tức trước các phát biểu này; tâm lý ưa rủi ro giảm mạnh, ảnh hưởng đến các tài sản nhạy cảm với diễn biến địa chính trị. Sự leo thang căng thẳng Mỹ–Iran đang trực tiếp đẩy phí bảo hiểm rủi ro dầu tăng cao, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro. Mọi bất định liên quan đến thỏa thuận hạt nhân hoặc thương mại với Tehran đều cho thấy phí bảo hiểm rủi ro leo thang quân sự vẫn ở mức cao.

Giá dầu tăng trở lại ngay sau các phát biểu của Trump. Nguồn: xStation