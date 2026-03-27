Trump công bố “tạm dừng”. Thêm một tối hậu thư 10 ngày nữa!

- Phiên giao dịch ngày hôm qua trên Phố Wall kết thúc với một đợt bán tháo mạnh, khi các chỉ số chính của Mỹ ghi nhận một trong những phiên tệ nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu. S&P 500 giảm hơn 1,7%, Dow Jones giảm 1%, trong khi Nasdaq kết phiên giảm 2,4%.
- Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump đã công bố việc tạm dừng kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Lệnh tạm dừng này sẽ kéo dài 10 ngày, kết thúc vào lúc 8:00 tối ngày 6 tháng 4 (giờ miền Đông).
- Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển rất tốt và “cửa sổ ngoại giao” được mở rộng có thể mang lại kết quả được chờ đợi từ lâu: giảm căng thẳng tại Vịnh Ba Tư.
- Tuy nhiên, các hình thức gây áp lực bổ sung lên Iran vẫn đang được xem xét. Lầu Năm Góc đang cân nhắc triển khai 10.000 binh sĩ dù đã có thông báo tạm dừng tấn công.
- Dù đã tuyên bố “tạm dừng” các hành động của Mỹ, giá dầu vẫn duy trì nhẹ trên ngưỡng 100 USD/thùng.
- Cần nhấn mạnh rằng, dù các cuộc không kích vào cơ sở năng lượng của Iran đã bị tạm dừng, xung đột vẫn chưa được giải quyết, với các báo cáo liên tục về các cuộc tấn công tên lửa trả đũa.
- Phiên châu Á diễn biến trái chiều. Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc ghi nhận mức giảm nhẹ, trong khi các chỉ số Trung Quốc lại thể hiện tốt hơn.
- Trên thị trường ngoại hối, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama đưa ra lập trường cứng rắn, cảnh báo rằng cơ quan chức năng đang theo dõi sát thị trường và sẵn sàng hành động. Bà cũng thông báo về cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 và nhấn mạnh khả năng “các bước đi quyết đoán”, thường gắn với rủi ro can thiệp thị trường.
- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá USD/CNY hôm nay ở mức 6,9141, so với kỳ vọng thị trường là 6,9083.
- Bão Narelle đã đổ bộ Australia, làm gián đoạn nguồn cung LNG của quốc gia này.
- Trên thị trường kim loại quý, giá đang phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây. Vàng tăng khoảng 2%, tiến sát mốc 4.500 USD, trong khi bạc tăng khoảng 3%, vượt mốc 70 USD.
- Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa lại chịu áp lực. Bitcoin giảm gần 2%, quay trở lại dưới mức 69.000 USD, còn Ethereum giảm khoảng 2,5%, kiểm tra vùng 2.050 USD.
Source: xStation5
