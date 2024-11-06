🗳️Trump đang dẫn trước khi nhận được sự ủng hộ của Florida

Donald Trump đang dẫn đầu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, giành được 95 phiếu đại cử tri so với 35 phiếu của Kamala Harris tính đến 08:00 sáng giờ VN. Ban đầu, Trump đã giành được 30 phiếu đại cử tri của Florida, trong khi đó một số thông tin đáng bom giả ở khu vực của Georgia đang gây ra mối lo ngại cho người dân, một tiểu bang chiến trường quan trọng khác.

Nguồn: Bloomberg

Những điểm chính:

• Trump dẫn đầu với 95 phiếu đại cử tri so với 35 phiếu của Harris

• Florida, một tiểu bang quan trọng, đã ủng hộ cho Trump (30 phiếu đại cử tri)

• Georgia hoãn bỏ phiếu ở một số địa điểm do có đe dọa đánh bom giả

• Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tiếp tục nối dài đà tăng

• Trump dẫn đầu ở Georgia (với tỷ lệ 56% với 37%)

• Harris dẫn đầu ở Bắc Carolina (với tỷ lệ 52% so với 9%)

Kết quả ban đầu phần lớn phản ánh chiến thắng ở các tiểu bang an toàn theo truyền thống cho cả hai ứng cử viên, với Trump giành chiến thắng ở các tiểu bang như Kentucky, Indiana, West Virginia, Tennessee, Alabama, Oklahoma, South Carolina và Mississippi. Harris đã giành chiến thắng ở các tiểu bang Dân chủ đáng tin cậy bao gồm Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island và Maryland.

Nguồn: Bloomberg, Polymarket

Quyết định của Florida ủng hộ Trump là một trong những diễn biến quan trọng đầu tiên của giai đoạn bầu cử. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc đua vẫn còn lâu mới được công bố, với một số tiểu bang chiến trường quan trọng bao gồm Pennsylvania và Michigan vẫn chưa báo cáo kết quả. Thị trường tài chính đã phản ứng tích cực với kết quả ban đầu, với hầu hết các chỉ số phố Wall đều tăng - chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, Nasdaq 100 tăng 0,3% và hợp đồng tương lai Dow vọt 0,7%. Đối với dữ liệu của Polymarket, Georgia có khả năng chuyển sang màu đỏ (ủng hộ Trump) khi đang có tỷ lệ lên đến 70%. Nguồn: xStation

Tác động của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ ràng trên các thị trường liên quan, với cổ phiếu Trump Media & Technology Group (DJT) đang trải qua biến động đáng kể, ban đầu tăng vọt 25% ngoài phiên trước khi ổn định ở mức tăng khiêm tốn hơn là 10%. Trong sáng hôm nay, sự chú ý vẫn tập trung vào các tiểu bang quan trọng có khả năng sẽ quyết định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng cần thiết để giành chiến thắng. Bitcoin đã chứng kiến ​​mức tăng 2,65% sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Hiện tại, giá đang tiến gần đến mức đỉnh của tháng 6, đây là mức kháng cự quan trọng. Nguồn: xStation