🚨Trump đề xuất mức phí 20% trên tổng giá trị hàng hóa khi đi qua Eo biển Hormuz

Thị trường hôm nay chịu tác động chủ yếu từ căng thẳng địa chính trị liên quan đến Eo biển Hormuz và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ. Dưới đây là tóm tắt những diễn biến quan trọng.
Giá dầu tăng vọt
CFD OIL tăng 4,42%, trong khi WTI tăng 4,41%, sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump về vai trò mới của Mỹ với tư cách là “người bảo vệ” Eo biển Hormuz.
Hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI đều tăng hơn 3% ngay khi mở cửa, phục hồi từ mức đáy trong phiên sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tại khu vực tiếp tục leo thang.
Lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển đã giảm mạnh trong những ngày gần đây, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá dầu.
Phố Wall chịu áp lực
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq-100 đều báo hiệu một phiên mở cửa trong sắc đỏ, trong đó Nasdaq-100 giảm tới 1%, chủ yếu do làn sóng bán tháo trong nhóm chip nhớ và bán dẫn sau màn chào sàn Nasdaq đầy biến động của SK Hynix.
Chỉ số US100 giảm 1,21%, trong khi Bitcoin mất 1,78%.
Kim loại quý đi ngược kỳ vọng
Vàng giảm 2,47% và bạc giảm 2,90% bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng – một phản ứng khá bất thường.
Thị trường cho rằng nguyên nhân đến từ lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào ngày mai.
Do đó, mối tương quan nghịch giữa kim loại quý và đồng USD đang trở nên rõ rệt hơn.
Thị trường ngoại hối ổn định
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USDJPY tăng 0,38%
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USDIDX tăng 0,11%
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Trong khi đó, EURUSD và GBPUSD hầu như không có nhiều biến động.
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Về các công cụ chính, sức mạnh của dầu và đồng USD là điểm đáng chú ý nhất. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán lớn và nhóm kim loại quý đang chịu áp lực. Nguồn: xStation
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