📌 Trump lại cảnh báo Iran - Liệu có nguy cơ leo thang căng thẳng?

Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng Iran đang rất mong muốn đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, mặc dù công khai lại thể hiện mình như một “nhà đàm phán cứng rắn”. Ông cũng nhắc lại cảnh báo rằng Tehran có thể phải đối mặt với hậu quả nếu không chấp nhận một thỏa thuận theo điều kiện của Mỹ trước khi quá muộn:

“Các nhà đàm phán Iran rất khác thường và ‘kỳ lạ’. Họ đang ‘van nài’ chúng ta đạt được một thỏa thuận, điều mà họ nên làm vì họ đã bị đánh bại về mặt quân sự, không còn cơ hội phản công, nhưng họ vẫn công khai nói rằng họ chỉ ‘xem xét đề xuất của chúng ta’. SAI!!! Họ nên nghiêm túc hơn sớm, trước khi quá muộn, vì một khi điều đó xảy ra thì KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY LẠI, và mọi chuyện sẽ không hề dễ chịu! Tổng thống DJT”

Tâm lý thị trường hiện đang suy yếu rõ rệt trong ngày hôm nay, khi nhà đầu tư định giá lại rủi ro leo thang tại Trung Đông. Trước đó, Axios đưa tin rằng Mỹ đang cân nhắc “đòn cuối cùng” đối với Iran, bao gồm khả năng tấn công trên bộ và các chiến dịch oanh kích quy mô lớn.

Source: xStation5