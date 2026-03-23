Trump rút lại tối hậu thư về Iran 🚨 thị trường đảo chiều bất ngờ 📈

Chỉ số Đô la Mỹ (USD Index) đang đảo chiều mạnh (USDIDX: -0,6%) sau tuyên bố của Donald Trump rằng ông đã ra lệnh hoãn tất cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày tới. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ cũng cho biết rằng trong hai ngày qua, hai bên xung đột đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về khả năng tạm dừng các hoạt động quân sự.

Trước đó, USDIDX gần như đã xóa hết mức giảm kể từ thứ Năm tuần trước, nhưng tuyên bố của Trump đã chặn lại dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào đồng USD. Nguồn: xStation5

“TACO” trong những giờ cuối của tối hậu thư

Tuyên bố của Trump đã khiến thị trường chuyển từ trạng thái giảm sâu trên diện rộng sang phục hồi toàn cầu. Sự giảm bớt lo ngại về khả năng leo thang xung đột - cũng như nỗi sợ gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu - đã nhanh chóng xóa bỏ tâm lý né rủi ro, khiến phần lớn các chỉ số chuyển sang sắc xanh.

Diễn biến nổi bật theo khu vực

Chỉ số châu Âu: Hợp đồng tương lai của DAX (DE40: +2,7%), vốn chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn từ biến động ngành năng lượng, đang phục hồi mạnh nhất. Chỉ số Euro Stoxx 50 (EU50) tăng khoảng 2,3%, trong khi WIG20 của Ba Lan chỉ tăng nhẹ 0,5%, vẫn chịu áp lực từ mức giảm 4% của cổ phiếu Orlen.

Diễn biến theo ngành: Ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, khi kết quả tài chính của nhóm này nhạy cảm với xu hướng kinh tế chung: PKO Bank Polski: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%. Các công ty năng lượng giảm điểm, theo đà sụt giảm đột ngột của giá dầu: Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%

Thị trường tiền tệ: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều giảm mạnh. Bảng Anh là đồng tiền hưởng lợi nhiều nhất từ tâm lý “giảm căng thẳng” (GBPUSD: +0,5%, GBPCHF: +0,55%), sau khi trước đó chịu áp lực từ đợt bán tháo trái phiếu Anh. EUR/USD tăng 0,2% lên 1,158. Trong khi đó, các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như Đô la Úc và Đô la New Zealand chỉ tăng khoảng 0,2%, cho thấy triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự cải thiện, đặc biệt khi Strait of Hormuz vẫn chưa được mở lại

Bối cảnh địa chính trị & triển vọng giá dầu

Điều đáng chú ý là tâm lý lạc quan này vẫn tồn tại dù Tehran tuyên bố rằng Iran chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào với Donald Trump. Theo phía Iran, Trump đã tự lùi bước trước các mối đe dọa trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các đồng minh phương Tây tại khu vực Tây Á.

Cũng cần lưu ý rằng giá dầu nhanh chóng quay trở lại dưới mốc 100 USD/thùng. Do đó, đợt giảm giá tạm thời của cổ phiếu ngành dầu khí có thể đang đánh giá thấp kịch bản giá hàng hóa duy trì ở mức cao hơn trong các quý tới, ngay cả khi căng thẳng được hạ nhiệt.

Giá dầu dường như đang giữ vững vùng hỗ trợ quanh 100 USD, trong bối cảnh khả năng xung đột tiếp diễn vẫn còn hiện hữu. Nguồn: xStation5