Trump thông báo sẽ có cuộc gặp với Iran tại Doha vào ngày mai 🚢

Lưu lượng tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong cuối tuần. Chỉ có 22 lượt tàu được ghi nhận trong ngày Chủ nhật—mức thấp nhất kể từ khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ hồi đầu tháng này. Nguyên nhân trực tiếp là hai vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần đây, gây ra làn sóng hoảng loạn trong giới thủy thủ, chủ tàu và các công ty bảo hiểm hàng hải.

Sự sụt giảm lưu lượng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang nhanh chóng và quan hệ ngoại giao hết sức căng thẳng. Hôm thứ Sáu, Lầu Năm Góc thông báo đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu tại Iran, cho biết đây là phản ứng trước việc Tehran tiếp tục quấy rối các tuyến hàng hải thương mại. Chỉ vài giờ sau, lực lượng Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trực tiếp vào Bahrain và Kuwait vào sáng sớm Chủ nhật

Ngoại giao - Thận trọng quay trở lại bàn đàm phán

Bất chấp căng thẳng leo thang, chiều thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social rằng Iran đã "đề nghị tổ chức một cuộc gặp" và các cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào thứ Ba tại Doha. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tham dự cuộc họp, đồng thời các cuộc đàm phán kỹ thuật cũng sẽ được tiến hành song song bên lề.

"Iran nên ký một thỏa thuận tốt với Hoa Kỳ," Leavitt phát biểu, đồng thời cho biết Trump "vẫn bảo lưu quyền sử dụng vũ lực quân sự nếu cần thiết," nhưng nhấn mạnh rằng tổng thống "mong muốn tiến trình hòa bình tiếp tục được thúc đẩy."

Phản ứng từ Tehran vẫn - như thường lệ - khá mơ hồ. Ngay cả trước khi Trump đưa ra thông báo, một quan chức cấp cao của Iran đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ diễn ra trong tuần này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo hôm Chủ nhật rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào việc quản lý Eo biển Hormuz "chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn và làm chậm quá trình mở lại tuyến hàng hải." Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, hai bên được cho là đã đồng ý thực hiện một lệnh ngừng bắn song phương—một thỏa thuận đình chiến mong manh mà thị trường đang theo dõi với sự thận trọng cao độ.

Biểu đồ dầu: Quay trở lại mức trước chiến tranh

Giá dầu Brent (OIL) đã giảm mạnh từ các mức đỉnh được thiết lập trong giai đoạn xung đột leo thang mạnh nhất—hiện giao dịch trong vùng 72,98–73,06 USD, gần như xóa bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị đã hình thành kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2026. Những điểm đáng chú ý trên biểu đồ:

EMA50 (~89 USD), EMA100 (~88,60 USD) và EMA200 (~82,91 USD) — cả ba đường trung bình động đều nằm cao hơn đáng kể so với giá hiện tại, xác nhận xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Giá đã phá vỡ dứt khoát xuống dưới cả ba đường trung bình động quan trọng; EMA200 hiện đóng vai trò là vùng kháng cự thay vì hỗ trợ.

Dải Bollinger (màu xanh lá) cho thấy giá đang bám sát dải dưới (~67,54 USD), hàm ý thị trường đang ở trạng thái quá bán trong ngắn hạn.

Chỉ báo RSI (14) đã giảm xuống 28,8 — nằm sâu trong vùng quá bán — cho thấy đợt bán tháo có thể đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc, tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng.

Về cơ bản, thị trường đang định giá theo kịch bản hạ nhiệt căng thẳng: nếu các cuộc đàm phán tại Doha thành công và Eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại, phần bù rủi ro địa chính trị sẽ biến mất. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, các nhà giao dịch sẽ phải nhanh chóng đưa trở lại phần bù rủi ro gián đoạn nguồn cung vào đường cong giá dầu.