Trump tiếp tục công kích thành viên Fed Lisa Cook💡

Tổng thống Donald Trump thông báo rằng ông đã sử dụng quyền sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, Lisa Cook, với lý do có cơ sở để làm như vậy. Nhà Trắng cho rằng có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy bà Cook đã không nói sự thật, và việc sa thải bà sẽ tăng cường trách nhiệm giải trình của Fed. Lisa Cook đã thách thức quyết định này tại tòa và đang xin lệnh cấm tạm thời để ngăn việc sa thải, gọi động thái của Trump là bất hợp pháp. Trong khi đó, ứng cử viên do Trump đề cử, nhà kinh tế Stephen Miran, đang trên đường được xác nhận trước cuộc họp Fed vào tháng 9. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần về vụ việc này vào tuần tới.

Cặp tiền tệ EURUSD đang tăng trở lại, lên 0,36%, phá qua các mức thấp của hai tuần gần đây. Tuy nhiên, TNOTE không phản ứng mạnh trước những bình luận này.

Nguồn: xStation