Trung Quốc: Tăng trưởng 5% nhưng thiếu sự hứng khởi

Trên giấy tờ, mọi thứ đều hoàn hảo. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm 2025, đúng bằng mục tiêu mà chính quyền Bắc Kinh đề ra. Mục tiêu đã đạt được, các tiêu đề báo chí mang tính tích cực và số liệu đã được chốt. Từ góc độ chính trị, đây là một thành công. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, căng thẳng thương mại và khủng hoảng thị trường bất động sản, việc duy trì được tốc độ này là điều không hề chắc chắn.

Tuy nhiên, thị trường tài chính phản ứng khá lạnh nhạt. Không có sự hưng phấn, không xuất hiện làn sóng dòng vốn mới, cũng không có sự thay đổi trong câu chuyện đầu tư. Các dự báo không được điều chỉnh tăng, giá tài sản gần như đứng yên. Vì sao lại như vậy?

Câu trả lời không nằm ở con số tăng trưởng, mà ở chất lượng, nguồn gốc và động lực của tăng trưởng. Chính những yếu tố này quyết định ý nghĩa thực sự của dữ liệu kinh tế Trung Quốc đối với thị trường toàn cầu và giải thích vì sao mức tăng trưởng 5% không đủ để làm nhà đầu tư hào hứng.

Cấu trúc tăng trưởng

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025 mang tính không đồng đều. Đóng góp lớn nhất vào GDP đến từ công nghiệp và xuất khẩu, trong khi cầu nội địa vẫn yếu. Doanh số bán lẻ tăng chậm hơn kỳ vọng và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, tiếp tục suy giảm.

Trong quý IV, tăng trưởng chậm lại rõ rệt, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Điều này cho thấy nền kinh tế đang mất dần động lực thay vì tăng tốc. Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc không có một cú hích chu kỳ truyền thống. Không tồn tại cơ chế nào đủ mạnh để tự thân thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tới, dù là thông qua tiêu dùng hay đầu tư tư nhân. Mức tăng trưởng 5% của năm 2025 không còn mang chất lượng như mức 5% của một thập kỷ trước.

Xuất khẩu là động cơ chính

Xuất khẩu là động lực then chốt của tăng trưởng Trung Quốc trong năm 2025. Thặng dư thương mại kỷ lục cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm được thị trường thay thế bên ngoài Mỹ, bù đắp cho sự yếu kém của nhu cầu nội địa.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng kéo theo hệ quả. Trung Quốc gia tăng áp lực cạnh tranh lên các nhà sản xuất toàn cầu bằng cách chào bán hàng hóa với giá ngày càng thấp. Nước này không chỉ xuất khẩu hàng hóa dư thừa mà còn xuất khẩu cả áp lực giảm giá. Đối với kinh tế toàn cầu, đây không phải là cú hích tăng trưởng. Thay vì thúc đẩy nhu cầu nguyên liệu thô và hàng hóa đầu tư, điều này lại gây áp lực lên biên lợi nhuận, làm gia tăng căng thẳng thương mại và rủi ro bảo hộ. Môi trường như vậy thiên về các chiến lược đầu tư phòng thủ hơn là một thị trường tăng giá toàn cầu.

Động lực kinh tế

Thị trường tài chính không định giá quá khứ, mà định giá tương lai. Vì vậy, vấn đề then chốt không phải là Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 5%, mà là liệu nước này có thể duy trì hoặc tăng tốc trong thời gian tới hay không.

Hiện tại, các tín hiệu khá trái chiều. Không có chất xúc tác rõ ràng nào để khôi phục niềm tin tiêu dùng hoặc đảo ngược xu hướng suy yếu của thị trường bất động sản. Các chính sách kích thích vẫn mang tính chọn lọc và thận trọng, cho thấy chính quyền ưu tiên ổn định hơn là thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

Triển vọng cho năm 2026 được đánh giá kém thuận lợi hơn so với năm vừa qua. Đối với thị trường, điều này đồng nghĩa với dư địa cho các bất ngờ tích cực là hạn chế và không có nhiều lý do để định giá lại tài sản Trung Quốc theo hướng tích cực hơn.

Tác động tới thị trường tài chính

Vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi và điều này có tác động trực tiếp đến thị trường tài chính. Trung Quốc không còn là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu, mà ngày càng đóng vai trò như một yếu tố ổn định, giữ nền kinh tế ở mức tăng trưởng vừa phải thay vì tạo ra xung lực mạnh.

Đối với thị trường hàng hóa, điều này đồng nghĩa với áp lực cầu thấp hơn. Với các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc, kỳ vọng cần được điều chỉnh lại. Đối với nhà đầu tư toàn cầu, việc lựa chọn theo ngành và khu vực ngày càng trở nên quan trọng. Trung Quốc vẫn nằm trên bản đồ đầu tư, nhưng không còn là nguồn tăng trưởng hiển nhiên. Trong bối cảnh toàn cầu mới, vai trò của nước này trở nên phức tạp hơn và kém tích cực rõ ràng so với các thập kỷ trước.

Kết luận chính