Trung Quốc tiếp tục điều tra Nvidia, chỉ số US100 giảm nhẹ

Các báo cáo từ Trung Quốc cho thấy chính quyền nước này tiếp tục cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, kết luận rằng hãng sản xuất chip của Mỹ có hành vi độc quyền thị trường. Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước (SAMR) đã mở cuộc điều tra với nghi ngờ Nvidia lạm dụng vị thế thị trường và phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến thương vụ mua lại Mellanox Technologies vào năm 2020.

Cuộc điều tra đang diễn ra khiến triển vọng doanh thu tại Trung Quốc của Nvidia càng thêm bất định. Mới đây, công ty cho biết trong báo cáo rằng họ sẽ không công bố dữ liệu doanh số từ Trung Quốc trong các quý tới do mức độ bất ổn quá lớn. Trước đó, vào đầu năm nay, giới đầu tư từng phản ứng tích cực trước thông tin các công ty công nghệ như Nvidia có thể được phép xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc đổi lại khoản thuế 15% trên doanh số nộp vào ngân sách liên bang.

Doanh thu từ Trung Quốc của Nvidia đã giảm mạnh từ 26% xuống còn khoảng 17% tổng doanh thu sau khi Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay lại xuất phát từ phía Trung Quốc, bao gồm cuộc điều tra chống độc quyền và nỗ lực tự chủ sản xuất chip trong nước của các tập đoàn như Alibaba.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, còn chỉ số Nasdaq 100 mất khoảng 75 điểm sau tin tức này.