Trước thềm công bố báo cáo thu nhập của Palantir : Sự hoàn hảo đã được định giá hết chưa?

Một trong những cổ phiếu dẫn đầu về định giá trong nhóm công nghệ và AI sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào tối thứ Hai. Palantir – công ty gây nhiều tranh cãi chuyên cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và giám sát dựa trên AI cho chính phủ và các tập đoàn lớn – đang bước vào một mùa báo cáo lợi nhuận đầy thách thức nữa.

Kể từ đỉnh gần nhất, cổ phiếu đã giảm hơn 25%. Tuy vậy, với vốn hóa thị trường vượt 340 tỷ USD, hệ số P/E vẫn trên 300. Khi kỳ vọng và định giá bị đẩy lên mức cực đoan như vậy, chỉ một chút thất vọng cũng có thể kích hoạt một đợt bán tháo mạnh.

Công ty đã vượt kỳ vọng thị trường về cả EPS và doanh thu trong 9 quý liên tiếp, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đi kèm với mức tăng giá cổ phiếu. Đây là hệ quả điển hình khi bội số định giá đạt đến những mức quá cao.

Đối với Q4/2025, thị trường kỳ vọng EPS khoảng 0,23 USD và doanh thu vượt 1,30 tỷ USD. Như thường lệ với Palantir, các kỳ vọng này cao hơn vài phần trăm so với quý trước. Ngoài ra, công ty cần chứng minh được cam kết tăng trưởng doanh thu 61% so với cùng kỳ năm trước.

Palantir đang đối mặt với cơ hội và rủi ro song hành. Hỗ trợ cho định giá là tỷ lệ giữ chân khách hàng rất cao và cơ cấu cân bằng giữa hợp đồng thương mại và hợp đồng chính phủ.

Tuy nhiên, chỉ cần tăng trưởng ở một trong các mảng cốt lõi chậm lại 1–2%, điều đó cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến định giá. Bên cạnh đó, niềm tin của các đồng minh Mỹ đối với phần mềm có nguồn gốc từ Silicon Valley đang suy yếu, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ triển khai sản phẩm ngoài nước Mỹ.

Triển vọng tương lai (forward guidance) và bình luận của ban lãnh đạo sẽ quan trọng không kém các con số tài chính. Bất kỳ phát biểu nào ám chỉ đà tăng trưởng chậm lại đều có thể khiến thị trường phản ứng mạnh. Ngược lại, tâm lý nhà đầu tư cũng có thể đảo chiều rất nhanh theo hướng tích cực.

Các dự báo tăng trưởng vượt xa kỳ vọng hiện tại, gia tốc trong chu kỳ triển khai, hoặc giá trị backlog đơn hàng tăng vọt có thể giúp cổ phiếu lấy lại các đỉnh định giá trước đó. Đặc biệt, thị trường sẽ chú ý tới những sáng kiến mới liên quan đến quân đội, chẳng hạn như chương trình phát triển phần mềm đang triển khai cho Hải quân Mỹ.

Công ty tiếp tục cho thấy tốc độ và tính ổn định tăng trưởng hiếm thấy trong lịch sử thị trường tài chính. Dù quan điểm về Palantir có khác nhau, đây vẫn là một trong số rất ít công ty trên Phố Wall thực sự hiểu AI, các ứng dụng chiến lược của nó và triển khai chiến lược với kỷ luật đáng kinh ngạc.

PLTR.US (D1)

Về kỹ thuật, cổ phiếu hiện đang giao dịch trong vùng hỗ trợ quan trọng quanh 145 USD. Động lượng của các đường EMA vẫn ủng hộ xu hướng tăng, trong khi RSI cho thấy trạng thái quá mua cực độ. MACD vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Mức hỗ trợ lớn tiếp theo nằm quanh 100 USD. Nguồn: xStation5.